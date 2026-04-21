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蚊の出現で生態系が思いっきり変わる可能性もあるそうです。

アイスランドは「蚊が存在しない北極圏の国」だったのですが、その状況が変わったのは2025年10月のこと。昆虫愛好家のBjörn Hjaltason氏が、キョース地方キザフェットルの自宅の庭で、Culiseta annulata種の蚊のオス1匹とメス2匹を発見したのです。

温暖化と人間活動の拡大の結果

このことについては、テキサス大学助教のAmanda Koltz氏とダートマス大学北極研究所の研究准教授のLauren Culler氏が発表した論説の中で警鐘を鳴らしています。

アイスランドでの蚊の出現は、温暖化や人間活動の拡大によって引き起こされる大規模な生態系の変化を反映していて、昆虫種が「これまでとは異なる形で、より広い規模で」移動していることを示しているとのことです。

こうした変化は北極の生態系を作り替えるだけでなく、地球全体にも影響を及ぼします。Culler氏は、「北極で起きていることは北極だけにとどまらない」と述べています。北極の生態系の変化は気候システムにフィードバックを与え、低緯度地域で起きている現象にも影響を及ぼすからです。

そのため、こういった変化を研究することは、温暖化が進む北極が地域的に、あるいは世界的にどのような影響をもたらすのかを理解するうえで、非常に重要なことです。しかし現状では、変化を追跡するためのモニタリング体制が十分には整っていない状況です。

小さな虫が引き起こす大きな変化

蚊などの節足動物（つまり昆虫）は、北極圏で一番多様性の高い動物群で、全ての種の約90％を占めています。だから生態系全体に大きな影響を与える存在なのです。

Koltz氏とCuller氏によると、節足動物は植物の受粉、栄養の循環、寄生による個体数調整を担い、植物・野生動物・人間をつなぐ食物網を支えているとのこと。

しかし、現在北極は他の地域の4倍の速さで温暖化が進んでいて、それに伴い節足動物の個体数、分布、活動パターンも急速に変化しています。

こうした変化は連鎖的な影響を引き起こし、生態系全体に波及します。実際に、繁殖期のシギ・チドリ類の孵化タイミングと餌の供給のずれや、カリブーやトナカイに対する寄生の増加など、連鎖的な影響はすでに確認されています。

また、植物を食べる昆虫の大発生によってツンドラの植生が広範囲に失われ、永久凍土の融解が加速し、景観の変化が起きるとも言われています。

今回アイスランドで確認されたCuliseta annulata種がどのような影響を及ぼすのかはまだ分かっていません。この種がどのようにしてアイスランドに到達したのかも、現在調査中です。ヨーロッパや中央アジア、北アフリカに広く分布するこの種が、人の移動に伴って北極圏まで運ばれた可能性もあると考えられています。

北極の昆虫モニタリングの空白を埋める

この仮説を検証すること、そしてより重要なのは、この蚊がすでにアイスランドに定着しているのかを明らかにすることですが、そのためには長期的かつより強固なモニタリング体制が必要だとKoltz氏とCuller氏は指摘しています。

現在のところ、この蚊がアイスランドという新しい環境で生存・繁殖できるのかについての十分な情報はありません。もし可能ということであれば、この種がアイスランドに定着するようになってきます。

現状、北極圏での節足動物の長期モニタリングは非常に限定的です。これは、北極が複数の国にまたがり、アクセスが難しい極限環境で構成されているのが理由です。Koltz氏は、「北極の多くの地域では、種の移動を捉えること自体が非常に難しく、今後はそこを改善していく必要がある」と述べています。

現在、研究者たちは「ツンドラ節足動物ネットワーク」を通じて、どの種やグループから優先的に観測を始めるべきかを特定し、北極のさまざまな地域で共通して使える標準化された観測手法の設計を進めているとのことです。しかし、国際的に連携したモニタリング体制を構築するためには、北極圏の各国の協力が不可欠となってきます。

Koltz氏は「北極の研究者は協力的で、モニタリングを改善したいという強い意欲があります。生物の変化は国境を気にしませんし、効果的な科学もまた国境に縛られるべきではありません。生物多様性のモニタリングを強化することは、すべての国にとって利益があり、協力の機会でもあります」と述べています。