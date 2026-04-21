『葬送のフリーレン』OP曲『lulu.』を「KAITO V3」に歌ってもらった！ 20周年を迎えた“兄さん”ボカロの歌声が心にしみる

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【KAITO V3】lulu. / Mrs. GREEN APPLE を歌ってもらった【葬送のフリーレン】』というタカオカミズキさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

KAITO兄さん20周年おめでとう

タカオカミズキです。

【KAITO V3】lulu. / Mrs. GREEN APPLE を歌ってもらった【葬送のフリーレン】

バーチャルシンガー「KAITO V3」に、Mrs. GREEN APPLE『lulu.』（TVアニメ『葬送のフリーレン』第2期 オープニングテーマ）を歌ってもらったとの動画が公開されています。「神調教」「もっと評価されるべき」といったタグがつけられるなど高い評価を得ています。

この動画の魅力は、まず原曲の空気感への寄せ方が非常に丁寧なところです。Mrs. GREEN APPLEの「lulu.」が持つ繊細であたたかな温度をVOCALOIDのKAITOで自然に再現しているのは驚きです。

歌唱を担うのはKAITO V3。調声はタカオカミズキさんで、息遣いのニュアンスや語尾の揺らぎまで含めて「人が歌っている」と錯覚するほどの生々しさがあります。声の優しさが原曲の情感と相まっていて、胸の奥がじんわり熱くなるような感覚を覚えます。

そしてあらためて触れておきたいのが、KAITOという存在の歴史です。KAITOの初代発売は2006年で、初音ミク（2007年）よりも古い“兄さん”ボカロです。今回使用されている「KAITO V3」も2013年発売と決して新しいソフトではありません。それでも、この動画の歌声は「魂実装済み」と言いたくなる説得力があります。

MVもまた、印象深いものとなっています。ベースは1枚イラストでありながら、映像の見せ方がとにかく巧み。一本の短いアニメーション作品を観ているような没入感が味わえます。inikaさんの美麗なイラストと、らいりさんの魔法のような映像演出が、楽曲の世界を最大限に引き出してると言えるでしょう。『葬送のフリーレン』の世界観に寄り添った表現もファンにはうれいしところです。

KAITOの歌声が懐かしさではなく、いまの感動として届きます。原曲ファンにもボカロファンにも刺さる一作となっています。興味を持った方はぜひ動画を視聴してみてください。

視聴者コメント

めっちゃ良いなぁ…

上手いなぁ

すき

凄い丁寧な調声GJです

美しかった

文／高橋ホイコ