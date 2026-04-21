近鉄、中日、西武でプレーしたスポーツ報知評論家の金村義明氏が２０日放送のＭＢＳラジオ「金村義明のええかげんにせぇ〜！」に出演。４連敗で借金１１と苦しむ中日について「もうどうしようもない」と分析した。

中日は１７日からの阪神３連戦で同一カード３連敗を喫し、このカードは開幕から６戦全敗。主力投手を先発につぎ込んで返り討ちに遭っただけに「今回の甲子園って柳、大野、高橋宏斗、中日が誇る３枚看板で３連敗やからどうしようもないね。厳しい状況やね。故障者も出てきているしね」と浮上のきっかけをつかめない現状を明かした。

１７日には同点の７回に根尾が１５０キロの直球を森下に左中間席に運ばれた。さらに１９日にも１点ビハインドの７回に同じく根尾が佐藤に１ボール２ストライクから外寄りの真っすぐをバックスクリーンに放り込まれた。「いつの間にか、根尾がセットアッパー（に近い立場）になっているしね。配球にも問題があると思う。ファーストストライクで真ん中に投げる？ 外国人のパワーヒッター相手のようにフォークボールから入らないと」と注意を促した。