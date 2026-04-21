女優の三吉彩花の美背中が話題を呼んでいる。

２０日にインスタグラムで「人生を経験する中で、本当に重要なのは、誰かに『なぜ』と聞かれたときに、自分の言葉で明確に説明できるかどうかだと思う。 ” これは衝動ではなく、私が時間をかけてた確信です」と英語で書き始めた三吉。

「幼少期に感じたこと、見たことから... 私は静かに心が痛む中、両親を幸せに保つためにもっと我慢することを学びました。３０歳で人生の新しい章を始めようと思ったとき、刺青が浮かんだ。 それは自分に忠実に生きる決意の証です。このタトゥーは私の別のバージョンで、私の生き方を背後から支えています。 それはデザインの美しさだけではなく、注ぎ込んだ想いや想いが刻まれています。自分の背中を直接見ることができない。 しかし、それは私の内なる感情や記憶をすべて運んでくれる場所だと信じています。 だからこそ、『自分らしい花を咲かせる』ことに心を込めて」とつづり、背中にタトゥーが入ったショットを公開した。

「私の新しい人生はここから始まる。この広大な世界で、運命のためにできる限りのことをしたい。だから、決して自分に恥じないように。そして、両親にも感謝しています。私をこの世界に産んでくれてありがとう」と締めくくった。

ＳＮＳ上では「びっくりした」「びっくりしたけど美しいのでｏｋ」「エグい綺麗」「三吉彩花の背中のタトゥー綺麗すぎる」「思った以上に大胆でびっくりした」などの声が上がっている。