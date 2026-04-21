◆米大リーグ カブス５―１フィリーズ（２０日、米イリノイ州シカゴ＝リグリーフィールド）

カブスの鈴木誠也外野手が２０日（日本時間２１日）、本拠のフィリーズ戦でスタメンを外れた。代打で５回からＤＨに入り、三振と四球だった。試合は勝ち、６連勝で貯金「４」とした。敗れたフィリーズは６連敗で借金６となった。

鈴木はＷＢＣで盗塁した際に右膝を負傷し、開幕を負傷者リスト（ＩＬ）で迎えた。１０日のパイレーツ戦で戦列に復帰。３カード連続でスタメン出場しており、ベンチスタートとなったのは今季初めてだった。

５回１死一、二塁。先発右腕ノラから左腕バックハスに交代したこともあり、左打ちの先発ＤＨバレステロスの代打で鈴木が出場。２球連続シンカーを見逃して０−２と追い込まれ、３球目の外角に外れるシンカーを振って空振り三振に倒れた。８回先頭の第２打席は四球だった。１打数０安打１四球で打率は２割２分９厘になった。

チームは１３連戦の４戦目。前カードではメッツに３連勝した。フィリーズとは４連戦で、その後敵地で移動日なしでドジャースとパドレスと連戦となるハードな日程となっている。