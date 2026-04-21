【バレー】ＰＦＵは初の決勝ならず涙　ＳＡＧＡ久光にフルセット逆転負け　それでも昨季１０位低迷から大躍進

◆バレーボール ▽大同生命ＳＶリーグ女子 チャンピオンシップ準決勝 第３日（２０日、佐賀・ＳＡＧＡアリーナ）

レギュラーシーズン（ＲＳ）３位のＰＦＵブルーキャッツ石川かほく（ＰＦＵ）は涙の準決勝敗退が決まった。１勝１敗で迎えた運命の第３戦で、元日本代表の中田久美監督が率いる同２位のＳＡＧＡ久光スプリングス（ＳＡＧＡ久光）から２セットを先取したものの、逆転を許し、３−２のフルセットで敗戦。チャンピオンシップ（ＣＳ）初進出ながら“下克上Ｖ”を目指したが、決勝には一歩届かなかった。

２―２で迎えた最終セット。ＰＦＵの大砲・バルデスが果敢にスパイクを打ち込んだが、相手にマッチポイントを握られた。最後は１６６センチのアタッカー・上村杏菜のスパイクがブロックに阻まれ、決勝への道が閉ざされた。上村の目から大粒の涙があふれた。

ホーム・石川での準々決勝で、６位の刈谷に２連勝して乗り込んだ敵地での準決勝。ＰＦＵは１８日の第１戦は３―１で先勝し、１９日の第２戦はＳＡＧＡ久光にフルセットで惜敗。１勝１敗で大一番を迎えた。

バルデスを軸に上村、大熊紀妙のサイド、ミドルブロッカー・タットダオのクイックなど、日本代表セッター・松井珠己がトスワークを見せつけ、先に２セット（Ｓ）を連取した。だが、“王手”をかけて臨んだ第３Ｓで流れは急転。相手はサイドの選手を入れ替え、攻撃を立て直した。セット中盤に逆転を許すと、バルデスのスパイクも止められる場面が増え、第３、４Ｓを連取された。最終Ｓも形勢は変えられず、セット前半に点差を離された。上村のパワフルな攻撃などで粘るも、最後は力尽きた。

頂点には届かなかったが、大躍進だった。前身Ｖリーグ時代から８〜１１位と上位争いに顔を出せず、昨季もＲＳ１０位。だが、今季は全１３チームから白星を挙げ、３１勝１３敗の３位でＣＳに初進出。飛躍の要因は、見渡せば海や畑が広がる拠点の石川・かほく市にあった。坂道も多く「ちょっと勘弁してくれって感じなんですけど、坂ダッシュし放題なんです」と細沼綾主将はいう。オフの夏場はチーム全員で体をいじめ抜き、年齢関係なくバテた仲間がいたら「終わったら、馬場監督におごってもらうぞー」と明るい声を掛け合い、一丸で強化してきた。

また、「数値」にもこだわってきた。「昨季はメンバーがそろったからといって強いわけではないことが分かった。今季は夏場に一人一人が個々のスパイク力、サーブレシーブなどのレベルを高めるために数値にこだわってきた」と細沼。昨季の上位チームのデータをもとに目標値を定めて結果につなげてきた。

地元ファンと一致団結して戦った。選手による田植え体験や子供に向けたバレー教室など、かほく市との交流も深め「ブルーキャッツファミリー（ファンの呼び名）に『ここまで来たんだ』と新たな感情になってほしい」と主将が話していたように、飛躍のシーズンとなった。来季は頂点へのリベンジに向け、さらなる強さを求めていく。

◆チャンピオンシップ レギュラーシーズン（ＲＳ）の成績上位８チームが進み、ノックアウト方式で実施。２戦先勝で１勝１敗の場合のみ第３試合を行う。準々決勝と準決勝はＲＳの上位チームのホームで催し、１位と８位、２位と７位、３位と６位、４位と５位が対戦。決勝は２５日〜２７日に横浜ＢＵＮＴＡＩで開催し、日本一を決める。