この先4月22日(水)〜5月4日(月)は、前線や低気圧の影響で全国的に短い周期で天気が変わりそうです。23日(木)は九州から関東は広く雨が降るでしょう。ゴールデンウィーク前半も曇りや雨の日が続き、お出かけには注意が必要です。後半は次第に晴れ間が戻り、気温が上昇。夏日となる所もあり、汗ばむ陽気となるでしょう。

低気圧や前線の影響で雨多め

4月22日(水)〜28日(火)は前線や低気圧の影響で、北日本から西日本、沖縄・奄美まで広く雨や曇りの日が多くなりそうです。特に23日(木)は本州付近に前線がかかり、沖縄と九州から関東、東北南部にかけての広い範囲で雨が降るでしょう。岩手や八戸周辺など地震の揺れの大きかった地域でも雨が降りそうです。24日(金)にかけて東海や関東、東北南部では雨が残るでしょう。27日(月)頃は本州南岸を低気圧が通過する見込みで、東海や関東では雨脚が強まる可能性があります。東北でも27日(月)から28日(火)は雨が降るでしょう。地震の揺れが大きかった地域では土砂災害などにご注意ください。

週末中心に貴重な晴れ

4月22日(水)〜28日(火)は雨の日が多いですが、週末を中心に貴重な晴れ間が期待できそうです。25日(土)は日本海から東へ移動する高気圧に覆われて、東日本・西日本の太平洋側では晴れ間が広がるでしょう。25日(土)は大阪で最高気温25℃近くまで上がり、汗ばむ陽気になりそうです。福岡や名古屋、東京は22℃前後で、過ごしやすい陽気となるでしょう。26日(日)は札幌でも20℃まで上がりそうです。

ゴールデンウィーク前半はぐずつく 後半は晴れて汗ばむ陽気

4月29日(水)〜5月4日(月)のゴールデンウィーク期間中は、前半は雨や曇りが多いでしょう。特に30日(木)は九州から関東にかけて広く雨、5月1日(金)は東北や北海道も次第に雨が降るでしょう。その後、ゴールデンウィーク後半は晴れ間が多くなりそうです。東京・名古屋・大阪は最高気温25℃以上の夏日で、汗ばむ陽気となるでしょう。屋外レジャーには良い時期ですが、紫外線が強まりますので、紫外線対策をするとよいでしょう。合わせて熱中症対策もするようにしてください。