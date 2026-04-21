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4月21日（火）の「相席食堂」は、かつてはしのぎを削り合った同期の旅人が相席旅に出る「実は同期相席」！

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長野県上水内郡飯綱町は日本有数のりんごの名産地。そんな町にやって来たのは、クワバタオハラのくわばたりえ。ブラマヨ・小杉と同期の芸人だが、現在は、はっきりもの言うママタレントとして活躍。登録者数56万人超えのYouTubeチャンネル「バタやんちゃんねる」の飾らない子育て姿が主婦の人気を集めている。

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まずは地元の野菜を買いたいと直売所へ。名産のふじりんごのほか、激安のブロッコリーに食いつくくわばた。そんな飾らない主婦目線がママたちの心をつかみ、なんと、ディナーショーの開催も予定していると宣伝。食事処では相席した地元のお母さんたちに、昨年末にリリースした楽曲「大丈夫やぁ」を紹介する。

さらに、ライブやカラオケが楽しめるミュージックバーで「大丈夫やぁ」を熱唱。子育てするママへの応援ソングが、集まった町のお母さんたちの心を鷲掴みにして、なんと号泣する人がでる事態に…！

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この日は他にも、ブラックマヨネーズ・小杉竜一がサーフィンの聖地、千葉県長生郡一宮町へ。憧れの木村拓哉が訪れるという噂の街で、キムタクの足跡を追いかける！ キムタクとサーフィンをしたという女性がノブとのプライベートな関係を告白！？

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MC千鳥の「相席食堂」（ABCテレビ）は毎週火曜よる11時17分放送。21日はよる11時10分スタート。TVerでも無料配信。