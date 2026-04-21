お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之（42）が20日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜前1・00）に出演。“ネタへの愛”について持論を展開した。

ウエストランドは単独ライブは開かず、所属事務所・タイタンが2カ月に1回主催し爆笑問題らが出演する「タイタンライブ」に毎回新ネタを2本ずつ、年間12本は用意していくという。井口は、あるモヤモヤを口にした。

「単独ライブやるコントの人たちって“ネタ愛してます”って言うけど。金稼ごうとしてない？っていうか…。“金も稼ぎます”って言ってほしいんですよ」と毒舌を展開。タイタンライブについて「ギャラは爆笑問題から若手まで全員、1人3000円」と明かし驚かせ、「ほぼギャラなしでこっちは新ネタやってるのに、単独やってグッズ売りさばいて金めちゃくちゃ稼いでるヤツのほうがネタ愛してる風になって…。こっちは無償でネタを提供してんだ！」と訴えた。

この日のトーク相手、永野が「愛しかないよね」と言うと、「そう！愛しかないです、こっちは！それを分かってほしいんですよね」と熱弁していた。