20日夕方発生した三陸沖を震源とする地震を受けて、横手市は「地震の影響で水道水の濁りが発生している」と発表しました。



応急の給水拠点を開設して対応にあたっています。



20日夕方の地震で震度4を観測した横手市。



市は「地震の影響で雄物川町大沢地区の水道水に濁りが発生している」として、水の入れ替え作業を行っています。



住民

「灰色に近いどんよりとした色で飲めないなと思って。風呂にためてもやっぱり灰色に近い濁った水が出てきました」





県内にも影響を及ぼしている三陸沖が震源の最大震度5強の地震。髙橋勤記者「ゆっくりとした横揺れを感じます。看板や照明が揺れていますが、机のものが落ちるようなことはありません」ゆっくりとした大きな揺れが続く長周期地震動は、横手市を含む内陸南部で階級3を観測しました。階級3は4段階レベルの上から2番目で、県内では初めての観測です。大沢地区にある美容室では水の濁りは深刻ではありませんでした。美容室の女性「営業できないのかなってはちょっと心配だったんですけど、まず水は出るので流す分にはいいのかなと思っています」横手市は21日午前6時から、応急の給水拠点を2か所設けて対応にあたっています。水道水の濁りは能代市の一部地区でも確認されていて、市が水の入れ替え作業などを進めています。