ＨＥＲＯＺ<4382.T>が３日ぶりに反発している。２０日の取引終了後に、スタートアップ企業向けに経理や人事などのバックオフィスＢＰＯサービスを提供するＡＫＭコンサルティング（横浜市神奈川区）の株式の７０．０％を５月１日付で取得し子会社化すると発表しており、好材料視されている。



ＡＫＭの有するバックオフィス領域の専門知識とＨＥＲＯＺのＡＩ技術を融合させることでＢＰＯ業務の圧倒的な効率化を実現するとともに、業界に先駆けた次世代の「ＡＩ ＢＰａａＳプロダクト」の共同開発を推進できると判断したという。取得価額は１億４０００万円。なお、２７年４月期業績に与える影響は精査中としている。



出所：MINKABU PRESS