不動テトラ<1813.T>が急反発している。午前１１時ごろに集計中の２６年３月期連結業績について、売上高が従来予想の８００億円から８１５億円（前の期比１７．２％増）へ、営業利益が４９億円から５８億円（同８２．６％増）へ、純利益が３４億５０００万円から４３億円（同９５．３％増）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表したことが好感されている。



土木事業及び地盤改良事業で工事が順調に進捗したことで売上高が従来予想を上回ったことに加えて、地盤改良事業における追加変更工事の獲得などによる利益率改善が寄与した。なお、業績上振れに伴い、期末一括配当予想も９０円から１１５円（前の期６０円）へ引き上げられた。



出所：MINKABU PRESS