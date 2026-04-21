スパーズのウェンバンヤマがプレーオフデビュー戦で35得点…ダンカンを超えて球団新記録

4月20日（現地時間19日、日付は以下同）。サンアントニオ・スパーズが、ホームのフロストバンク・センターで「NBAプレーオフ2026」ファーストラウンド初戦に臨み、111－98で制してシリーズ1勝目を手にした。

ウェスタン・カンファレンス第2シードのスパーズ（62勝20敗）は、プレーイン・トーナメントを勝ち上がって第7シードを獲得したポートランド・トレイルブレイザーズ（42勝40敗）を迎え、序盤こそリードが入れ替わるも、最大21点差をつけて快勝した。

7年ぶりのプレーオフとなったスパーズと、5年ぶりにプレーオフへ返り咲いたブレイザーズは、どちらも初出場選手を多く抱えていたものの、スパーズのビクター・ウェンバンヤマがデビュー戦から大暴れ。

スパーズが誇るオールスタービッグマンは、最終クォーターで14得点を奪い、5本の3ポイントシュート成功を含むゲームハイの35得点に5リバウンド2ブロックでチームをけん引。1998年のティム・ダンカン（32得点）を抜き、プレーオフデビュー戦における球団新記録を樹立した。

また、スパーズではディアロン・フォックスが17得点5リバウンド8アシスト、ステフォン・キャッスルが17得点7リバウンド7アシスト、デビン・バセルが15得点2ブロック、ルーク・コーネットが10得点6リバウンドをマーク。

22日の第2戦で、スパーズはホーム2連勝を飾ることができるか、それともブレイザーズが敵地で1勝して1勝1敗でホームに戻るのか必見だ。

【動画】ウェンバンヤマのプレーオフデビュー戦ハイライト！





