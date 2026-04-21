2年連続の無冠が迫るレアル…アルベロア監督がラ・リーガへ意気込み「残り7試合、全て勝たなければならない」
2025-26シーズンの無冠が迫る中、レアル・マドリーのアルバロ・アルベロア監督が残り試合の全勝を誓った。クラブ公式サイトが伝えている。
今季のレアルはスペインスーパーカップ(準優勝)、コパ・デル・レイ(ベスト16)、そしてUEFAチャンピオンズリーグ(ベスト8)で優勝を逃し、残るタイトル獲得の可能性はラ・リーガのみ。だが、ラスト7試合で首位バルセロナと勝ち点9差の2位と、厳しい状況となっている。
第33節はミッドウィーク開催となり、レアルは21日にホームでアラベスと対戦。1月にシャビ・アロンソ前監督の後を継いだアルベロア監督は、前日会見で「ベルナベウの観客の前でプレーし、3ポイントを獲得するための意欲と野心を示したいと思う。私たちは明日の試合だけを考えてる。残り7試合、全て勝たなければならない」と意気込んだ。
今季のタイトルを逃せば、昨季に続いて2シーズン連続となる。
「レアル・マドリーは物事がうまくいく頻度が最も高いクラブだ。シーズンや時期によって物事が望むように進まないこともあるが、このクラブのメンタリティーは常に未来を見据えることだ」
「レアル・マドリーでは敗北は許されない。そして、勝利だけでも満足することはない。未来を見据え、新しい目標やタイトルを再び獲得するために努力することが求められる。レアル・マドリーの要求を理解し、それを心に留めておかなければならない」
「残り7試合を勝利し、今シーズンが終わったら次のシーズンを考え、再び成功を収めるために必要なことを全て行う」
来季以降の戦いも視野に入れるアルベロア監督だが、自身の去就を問われると「これは私が決めることではない。これまで何度も述べたように、どんな質問をしても答えはいつも同じだ。私の未来については全く気にしていない」と回答。「私が気にしているのは、この7試合、特に明日の試合だ。それが私の頭の中で唯一考えていることだ。そして、それがレアル・マドリーにとって唯一重要なことだ」と強調した。
今季のレアルはスペインスーパーカップ(準優勝)、コパ・デル・レイ(ベスト16)、そしてUEFAチャンピオンズリーグ(ベスト8)で優勝を逃し、残るタイトル獲得の可能性はラ・リーガのみ。だが、ラスト7試合で首位バルセロナと勝ち点9差の2位と、厳しい状況となっている。
今季のタイトルを逃せば、昨季に続いて2シーズン連続となる。
「レアル・マドリーは物事がうまくいく頻度が最も高いクラブだ。シーズンや時期によって物事が望むように進まないこともあるが、このクラブのメンタリティーは常に未来を見据えることだ」
「レアル・マドリーでは敗北は許されない。そして、勝利だけでも満足することはない。未来を見据え、新しい目標やタイトルを再び獲得するために努力することが求められる。レアル・マドリーの要求を理解し、それを心に留めておかなければならない」
「残り7試合を勝利し、今シーズンが終わったら次のシーズンを考え、再び成功を収めるために必要なことを全て行う」
来季以降の戦いも視野に入れるアルベロア監督だが、自身の去就を問われると「これは私が決めることではない。これまで何度も述べたように、どんな質問をしても答えはいつも同じだ。私の未来については全く気にしていない」と回答。「私が気にしているのは、この7試合、特に明日の試合だ。それが私の頭の中で唯一考えていることだ。そして、それがレアル・マドリーにとって唯一重要なことだ」と強調した。