2年連続の無冠が迫るレアル…アルベロア監督がラ・リーガへ意気込み「残り7試合、全て勝たなければならない」

2年連続の無冠が迫るレアル…アルベロア監督がラ・リーガへ意気込み「残り7試合、全て勝たなければならない」