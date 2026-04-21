バスの屋根に上って抗議も　韓国障がい者団体のデモで朝のソウル混乱　“乗客全員下車”など交通マヒ

韓国の障がい者団体「全国障がい者差別撤廃連帯」（以下、全障連）がバスの運行を阻止するデモを行い、出勤時間帯の交通に混乱が生じた。

【データ】「障がい者差別が存在」と答えた韓国人、当事者より健常者が多い“逆転現象”

全障連は4月21日午前8時15分から約35分にわたり、ソウル地下鉄1号線・鍾閣（チョンガク）駅近くの鍾路（チョンノ）2街バス停留所でバス専用車線を占拠し、デモを繰り広げた。

この過程で、とある活動家は741番バスの屋根に登り、「障がい者の移動権保障法の制定を求める」と書かれた横断幕を掲げた。

警察は逮捕を警告したがデモはしばらく続き、立ち往生したバスの乗客は全員下車を余儀なくされた。

バスの屋根に上り抗議する活動家（写真＝全国障がい者差別撤廃連帯SNS）

また、前方を塞がれた他のバスも停留所を迂回して運行するなど、出勤時間帯の鍾路一帯の交通は事実上、麻痺状態に陥った。

一方、横断幕を回収する過程で車椅子と衝突した警察官1人が肋骨付近を負傷し、国立中央医療院へ搬送され治療を受けている。

なお、警察はバスの上に登ってデモを行った活動家をその場では逮捕しなかった。

全障連は韓国で「障がい者の日」と定められている4月20日から1泊2日の日程で都心集会を開き、障がい者の権利保障を訴えている。

同団体の一部活動家らはこの日、光化門（クァンファムン）の世宗大路（セジョンデロ）・東和免税店前の市庁方面へ向かう右折車線や、西大門（ソデムン）駅方面の光化門駅バス乗り場も占拠してデモを行った。

（記事提供＝時事ジャーナル）