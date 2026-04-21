BTS RMがVに続き“変装なし”のポケパーク満喫ショット公開！コダックに紛れる姿＆不器用すぎるアイスの食べ方に「可愛すぎる」「尊い」

【写真】BTS RMがコダックに変身!?「ポケパーク カントー」満喫ショット【写真】BTS Vの「ポケパーク カントー」滞在の様子

BTSのRM（アールエム）が、Instagramを更新。メンバーのV（ヴィ）に続き、『ポケットモンスター』のテーマパーク「ポケパーク カントー」を楽しむ姿を公開した。

■BTS RM、日本で大好きなポケモンの世界へ！

ワールドツアー『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』の日本公演を東京ドームで4月17、18日に行い、日本を沸かせたBTS。『ポケモン』を愛するRMは、その来日の際に「ポケパーク カントー」を訪れたようだ。

RMは「お父さん大変…」とキャプションに記し、9枚の写真をアップ。Vと同じくあひるポケモンのコダックの帽子を被り、4匹のコダックに紛れてしゃがみ、可愛らしく同じポーズを取る（1、2枚目）。3枚目はパーク内でソフトクリームを食べる様子だが、“破壊神”ぶりを発揮してしまったのか、手にクリームを付けながら食べるRMの姿が微笑ましい。

4枚目ではイワーク、5枚目ではギャラドスと、様々なポケモンとの記念撮影を楽しんだRM。6、7枚目では東京ドーム公演のライブ写真を投稿し、ファンと過ごした思い出をシェア。そして8枚目ではのれんがかかる飲食店で過ごす、自身のオフショットを公開した。

SNSでは「ナムさんも行ってたんだ！」「コダックの真似してるの可愛すぎる」「アイス破壊してて滅w」「食べながら握りつぶした？笑」「アイスベタベタにして食べる世界的スター尊い」「ほんまにステージとのギャップ凄すぎて頭抱える」「ギャップに心射抜かれてる」「不器用すぎて可愛い」「テテと一緒に行ったのかな？」など、数多くのリアクションが起こっている。

■写真：BTS Vがアップした「ポケパーク カントー」の写真