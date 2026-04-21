21日前引けの日経平均株価は続伸。前日比771.21円（1.31％）高の5万9596.10円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は716、値下がりは787、変わらずは66。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を212.40円押し上げ。次いで東エレク <8035>が201.13円、アドテスト <6857>が117.06円、ファストリ <9983>が63.56円、イビデン <4062>が55.65円と続いた。



マイナス寄与度は27.96円の押し下げで中外薬 <4519>がトップ。以下、テルモ <4543>が13.68円、コナミＧ <9766>が12.74円、トヨタ <7203>が11.73円、ＴＤＫ <6762>が8.8円と並んだ。



業種別では33業種中18業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、ガラス・土石、金属製品、電気機器が続いた。値下がり上位には医薬品、輸送用機器、水産・農林が並んだ。



株探ニュース