21日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比23.3％増の2188億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同38.0％増の1861億円だった。



個別ではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＮＡＳＤＡＱ－１００ <1545> 、ｉシェアーズ Ｓ＆Ｐ ５００ トップ ２０ <313A> 、ｉシェアーズ・コアＭＳＣＩ 新興国株 ＥＴＦ <1658> 、ＮＺＡＭ 上場投信 日経２２５ <2525> 、ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ５００均等ウェイト <383A> など52銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2238> 、上場インデックスファンドＳ＆Ｐ インバース <2240> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００インバース <2842> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が4.29％高、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> が3.78％高と大幅な上昇。



一方、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＭＳＣＩ日本株 <1479> は7.44％安、ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ設備・人材積極投資企業２００ <1485> は7.43％安、ＮＺＡＭ 上場投信 ＤＡＸ（為替ヘッジなし） <535A> は4.56％安と大幅に下落した。



日経平均株価が771円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1291億2700万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金は1283億7000万円で、同水準の商いとなった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が163億5700万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が101億8900万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が89億6200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が59億9900万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が46億4800万円の売買代金となった。



株探ニュース