ETF売買代金ランキング＝21日前引け
21日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 129127 54.2 58910
２. <1357> 日経Ｄインバ 16357 18.3 3769
３. <1458> 楽天Ｗブル 10189 42.8 70210
４. <1321> 野村日経平均 8962 -8.2 62340
５. <1579> 日経ブル２ 5999 11.8 635.6
６. <1360> 日経ベア２ 4648 -44.3 92.5
７. <1320> ｉＦ日経年１ 3391 339.2 62110
８. <1306> 野村東証指数 3195 51.5 401.6
９. <1329> ｉＳ日経 2569 64.8 6200
10. <1540> 純金信託 2019 -45.6 22920
11. <2644> ＧＸ半導日株 2000 -35.2 3675
12. <1545> 野村ナスＨ無 1563 2.1 42850
13. <1568> ＴＰＸブル 1523 69.2 875.0
14. <1671> ＷＴＩ原油 1432 -45.4 4764
15. <1542> 純銀信託 1417 -36.7 37200
16. <1398> ＳＭＤリート 1391 85.5 1970.0
17. <200A> 野村日半導 1280 2.7 3726
18. <1615> 野村東証銀行 1181 0.0 622.6
19. <1330> 上場日経平均 1087 31.1 62410
20. <1489> 日経高配５０ 954 -16.9 3154
21. <1655> ｉＳ米国株 899 56.9 816.0
22. <2559> ＭＸ全世界株 759 56.8 28155
23. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 756 6.8 3622
24. <1459> 楽天Ｗベア 669 12.4 152
25. <1358> 上場日経２倍 649 39.9 112350
26. <2036> 金先物Ｗブル 602 -16.7 204650
27. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 575 106.8 32610
28. <2243> ＧＸ半導体 465 -13.7 3650
29. <1475> ｉＳＴＰＸ 460 4.5 392.1
30. <1343> 野村ＲＥＩＴ 438 -2.4 2081.0
31. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 430 -26.0 63070
32. <1356> ＴＰＸベア２ 421 6.3 128.1
33. <1308> 上場東証指数 408 79.7 3968
34. <314A> ｉＳゴールド 392 -53.0 362.2
35. <1346> ＭＸ２２５ 368 -47.4 61990
36. <450A> ＳＳ米株Ｈ 368 -53.1 737.2
37. <2244> ＧＸＵテック 330 -45.5 3249
38. <1369> Ｏｎｅ２２５ 325 116.7 60250
39. <1597> ＭＸＪリート 317 166.4 1973
40. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 313 -62.8 2339
41. <2038> 原油先Ｗブル 288 -52.6 2420
42. <2516> 東証グロース 285 55.7 637.0
43. <513A> ＧＸ防衛日株 272 98.5 937
44. <1348> ＭＸトピクス 267 46.7 3965
45. <1328> 野村金連動 264 -10.8 18090
46. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 258 -21.6 95
47. <2624> ｉＦ日経年４ 237 5825.0 5990
48. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 233 -41.8 1059
49. <1326> ＳＰＤＲ 224 -42.3 70220
50. <1547> 上場ＳＰ５百 218 -5.2 12285
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 129127 54.2 58910
２. <1357> 日経Ｄインバ 16357 18.3 3769
３. <1458> 楽天Ｗブル 10189 42.8 70210
４. <1321> 野村日経平均 8962 -8.2 62340
５. <1579> 日経ブル２ 5999 11.8 635.6
６. <1360> 日経ベア２ 4648 -44.3 92.5
７. <1320> ｉＦ日経年１ 3391 339.2 62110
８. <1306> 野村東証指数 3195 51.5 401.6
９. <1329> ｉＳ日経 2569 64.8 6200
10. <1540> 純金信託 2019 -45.6 22920
11. <2644> ＧＸ半導日株 2000 -35.2 3675
12. <1545> 野村ナスＨ無 1563 2.1 42850
13. <1568> ＴＰＸブル 1523 69.2 875.0
14. <1671> ＷＴＩ原油 1432 -45.4 4764
15. <1542> 純銀信託 1417 -36.7 37200
16. <1398> ＳＭＤリート 1391 85.5 1970.0
17. <200A> 野村日半導 1280 2.7 3726
18. <1615> 野村東証銀行 1181 0.0 622.6
19. <1330> 上場日経平均 1087 31.1 62410
20. <1489> 日経高配５０ 954 -16.9 3154
21. <1655> ｉＳ米国株 899 56.9 816.0
22. <2559> ＭＸ全世界株 759 56.8 28155
23. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 756 6.8 3622
24. <1459> 楽天Ｗベア 669 12.4 152
25. <1358> 上場日経２倍 649 39.9 112350
26. <2036> 金先物Ｗブル 602 -16.7 204650
27. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 575 106.8 32610
28. <2243> ＧＸ半導体 465 -13.7 3650
29. <1475> ｉＳＴＰＸ 460 4.5 392.1
30. <1343> 野村ＲＥＩＴ 438 -2.4 2081.0
31. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 430 -26.0 63070
32. <1356> ＴＰＸベア２ 421 6.3 128.1
33. <1308> 上場東証指数 408 79.7 3968
34. <314A> ｉＳゴールド 392 -53.0 362.2
35. <1346> ＭＸ２２５ 368 -47.4 61990
36. <450A> ＳＳ米株Ｈ 368 -53.1 737.2
37. <2244> ＧＸＵテック 330 -45.5 3249
38. <1369> Ｏｎｅ２２５ 325 116.7 60250
39. <1597> ＭＸＪリート 317 166.4 1973
40. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 313 -62.8 2339
41. <2038> 原油先Ｗブル 288 -52.6 2420
42. <2516> 東証グロース 285 55.7 637.0
43. <513A> ＧＸ防衛日株 272 98.5 937
44. <1348> ＭＸトピクス 267 46.7 3965
45. <1328> 野村金連動 264 -10.8 18090
46. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 258 -21.6 95
47. <2624> ｉＦ日経年４ 237 5825.0 5990
48. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 233 -41.8 1059
49. <1326> ＳＰＤＲ 224 -42.3 70220
50. <1547> 上場ＳＰ５百 218 -5.2 12285
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
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