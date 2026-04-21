　21日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　129127　　　54.2　　　 58910
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 16357　　　18.3　　　　3769
３. <1458> 楽天Ｗブル　　　 10189　　　42.8　　　 70210
４. <1321> 野村日経平均　　　8962　　　-8.2　　　 62340
５. <1579> 日経ブル２　　　　5999　　　11.8　　　 635.6
６. <1360> 日経ベア２　　　　4648　　 -44.3　　　　92.5
７. <1320> ｉＦ日経年１　　　3391　　 339.2　　　 62110
８. <1306> 野村東証指数　　　3195　　　51.5　　　 401.6
９. <1329> ｉＳ日経　　　　　2569　　　64.8　　　　6200
10. <1540> 純金信託　　　　　2019　　 -45.6　　　 22920
11. <2644> ＧＸ半導日株　　　2000　　 -35.2　　　　3675
12. <1545> 野村ナスＨ無　　　1563　　　 2.1　　　 42850
13. <1568> ＴＰＸブル　　　　1523　　　69.2　　　 875.0
14. <1671> ＷＴＩ原油　　　　1432　　 -45.4　　　　4764
15. <1542> 純銀信託　　　　　1417　　 -36.7　　　 37200
16. <1398> ＳＭＤリート　　　1391　　　85.5　　　1970.0
17. <200A> 野村日半導　　　　1280　　　 2.7　　　　3726
18. <1615> 野村東証銀行　　　1181　　　 0.0　　　 622.6
19. <1330> 上場日経平均　　　1087　　　31.1　　　 62410
20. <1489> 日経高配５０　　　 954　　 -16.9　　　　3154
21. <1655> ｉＳ米国株　　　　 899　　　56.9　　　 816.0
22. <2559> ＭＸ全世界株　　　 759　　　56.8　　　 28155
23. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 756　　　 6.8　　　　3622
24. <1459> 楽天Ｗベア　　　　 669　　　12.4　　　　 152
25. <1358> 上場日経２倍　　　 649　　　39.9　　　112350
26. <2036> 金先物Ｗブル　　　 602　　 -16.7　　　204650
27. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 575　　 106.8　　　 32610
28. <2243> ＧＸ半導体　　　　 465　　 -13.7　　　　3650
29. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 460　　　 4.5　　　 392.1
30. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 438　　　-2.4　　　2081.0
31. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 430　　 -26.0　　　 63070
32. <1356> ＴＰＸベア２　　　 421　　　 6.3　　　 128.1
33. <1308> 上場東証指数　　　 408　　　79.7　　　　3968
34. <314A> ｉＳゴールド　　　 392　　 -53.0　　　 362.2
35. <1346> ＭＸ２２５　　　　 368　　 -47.4　　　 61990
36. <450A> ＳＳ米株Ｈ　　　　 368　　 -53.1　　　 737.2
37. <2244> ＧＸＵテック　　　 330　　 -45.5　　　　3249
38. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　 325　　 116.7　　　 60250
39. <1597> ＭＸＪリート　　　 317　　 166.4　　　　1973
40. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 313　　 -62.8　　　　2339
41. <2038> 原油先Ｗブル　　　 288　　 -52.6　　　　2420
42. <2516> 東証グロース　　　 285　　　55.7　　　 637.0
43. <513A> ＧＸ防衛日株　　　 272　　　98.5　　　　 937
44. <1348> ＭＸトピクス　　　 267　　　46.7　　　　3965
45. <1328> 野村金連動　　　　 264　　 -10.8　　　 18090
46. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 258　　 -21.6　　　　　95
47. <2624> ｉＦ日経年４　　　 237　　5825.0　　　　5990
48. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 233　　 -41.8　　　　1059
49. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 224　　 -42.3　　　 70220
50. <1547> 上場ＳＰ５百　　　 218　　　-5.2　　　 12285
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)

株探ニュース