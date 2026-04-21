8児の母・美奈子、子ども5人が家出を経験 娘が「家出をする瞬間を見つけて…」
ABEMAの情報バラエティ『秘密のママ園2』の最終回となる#12が19日、放送された。
【画像】DV受けている最中に5歳息子が…騒然人生語るケイコさんファミリー
MCを滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみが務めた。また、スタジオゲストとして衛藤美彩、紺野あさ美、まぁみ、MALIA.、美奈子が出演した。
スタジオでは、子どもが自分と同じ職業に就くことへの賛否について議論を展開。“アイドル”という同じ道を目指すことについて、ゲストの元モーニング娘。・紺野は「青春時代を味わえないというのがある」とアイドルの厳しさを指摘。「良い部分・悪い部分があるから、本当にやりたいのか、一旦反対してみて、『やりたい』って言ったら反対しない」と、親としての複雑な心境を明かした。
一方、元AKB48の峯岸も自分たちは「恵まれた方のアイドル」とし、「今は有象無象にアイドルグループがあるから、親元が気になる。どこ（の事務所）に所属でアイドルをやるのか…」とシビアな視点で語った。もし子どもがアイドルを目指したいと言ったら「秋元康か指原莉乃（プロデュース）なら安心」と語りつつも、「同じ道は避けて欲しいと思っちゃう」と本音をのぞかせた。
また、「ワケありママたちの愚痴ぶっちゃける会」では、ワンオペママたちがリアルな日常のエピソードを大告白。「夫がオフシーズンで私が体調不良の時に、夜中のお世話を代わってくれたり、朝ごはんで子どもたちにパンを出してくれたことがあって…」と振り返った紺野。その後の夫（中日ドラゴンズ・杉浦稔大投手）が北海道のローカル番組に出演した際、家事や育児について聞かれ「妻が寝ている時に朝ごはんを作る」と答えていたと言い、「いつも私が寝てて朝ごはん作ってないみたい（に思われる）」とやるせない想いを吐露。「『俺も育児やってます』って言いたかったのかな」と自らを納得させ、受け止めていると語った。
さらに“反抗期の対処法”というテーマでは、4児の母で実業家・MALIA.が、「YES or YES」「NOはなし！」という超強気な子育てスタイルを告白。「女の子が1人で、全員分ここに来ちゃったのかなっていうぐらいすごい反抗期だった」と長女の反抗期を振り返り、「取っ組み合いのけんかになって、背負い投げもした」と壮絶なバトルを明かした。
一方、8児の母である美奈子は、上の子5人が家出を経験していると告白。娘が「家出をする瞬間を見つけて…」と自転車で猛追したという過激な日常を明かし、「頭の中ではF1のテーマ曲が流れていた」と笑い話に変えてスタジオを沸かせた。
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MCを滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみが務めた。また、スタジオゲストとして衛藤美彩、紺野あさ美、まぁみ、MALIA.、美奈子が出演した。
スタジオでは、子どもが自分と同じ職業に就くことへの賛否について議論を展開。“アイドル”という同じ道を目指すことについて、ゲストの元モーニング娘。・紺野は「青春時代を味わえないというのがある」とアイドルの厳しさを指摘。「良い部分・悪い部分があるから、本当にやりたいのか、一旦反対してみて、『やりたい』って言ったら反対しない」と、親としての複雑な心境を明かした。
また、「ワケありママたちの愚痴ぶっちゃける会」では、ワンオペママたちがリアルな日常のエピソードを大告白。「夫がオフシーズンで私が体調不良の時に、夜中のお世話を代わってくれたり、朝ごはんで子どもたちにパンを出してくれたことがあって…」と振り返った紺野。その後の夫（中日ドラゴンズ・杉浦稔大投手）が北海道のローカル番組に出演した際、家事や育児について聞かれ「妻が寝ている時に朝ごはんを作る」と答えていたと言い、「いつも私が寝てて朝ごはん作ってないみたい（に思われる）」とやるせない想いを吐露。「『俺も育児やってます』って言いたかったのかな」と自らを納得させ、受け止めていると語った。
さらに“反抗期の対処法”というテーマでは、4児の母で実業家・MALIA.が、「YES or YES」「NOはなし！」という超強気な子育てスタイルを告白。「女の子が1人で、全員分ここに来ちゃったのかなっていうぐらいすごい反抗期だった」と長女の反抗期を振り返り、「取っ組み合いのけんかになって、背負い投げもした」と壮絶なバトルを明かした。
一方、8児の母である美奈子は、上の子5人が家出を経験していると告白。娘が「家出をする瞬間を見つけて…」と自転車で猛追したという過激な日常を明かし、「頭の中ではF1のテーマ曲が流れていた」と笑い話に変えてスタジオを沸かせた。