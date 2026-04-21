TWS、4・27にカムバック DOHOON作詞参加のタイトル曲は“爽やかなラブソング”
6人組ボーイグループ・TWS（トゥアス）が、5thミニアルバム『NO TRAGEDY』を27日にリリースする。それに先立って、トラックリストが公開された。
【写真】HYBE本社で撮影！TWS・YOUNGJAE＆SHINYU
新アルバムのタイトル曲は「You, You」。所属事務所PLEDIS Entertainmentは「夢のように現れた運命の相手への想いをストレートに告白する“爽やかなラブソング”」だと説明した。メンバーは「You, You」を通じて、積極的一面を見せる。軽快なチームカラーは維持しつつ、一層鮮明になった彼らの高濃度のエネルギーが期待される。DOHOONがこの曲の作詞に参加し、TWSならではの感性を込めた。YOUNGJAE、HANJIN、JIHOONも各収録曲の作詞クレジットに名を連ね、真摯さを加えた。
新作にはタイトル曲「You, You」をはじめ、「All the Possibilities」、「Why You So Bad?」、「Get It Now」、「Fire Escape」、「Back To Strangers」の計6曲が収録される。
1曲目の「All the Possibilities」は、相手が望むどんな姿にもなってあげたいという自信に満ちた曲。「Why You So Bad?」は運命に負けず愛を勝ち取ろうという決意、「Get It Now」は他人の視線から逃れ2人だけの世界を楽しもうという挑発、「Fire Escape」は悲劇の中で救いとなってくれた君への確信、「Back To Strangers」は最初に戻っても結局は君を選ぶという決意を伝えている。
TWSはトラックリストに続き、22日にハイライトメドレー、23日、24日に公式ティーザー2本を順次公開する予定。全曲の音源とタイトル曲のミュージックビデオは27日午後6時に公開される。本作は、17日時点で予約販売枚数が102万2807枚を記録し、ミリオンセラーへの青信号が灯った。4枚目のミニアルバムのタイトル曲「OVERDRIVE」で「アンタル・チャレンジ」ブームを巻き起こしたTWSの成長ぶりが際立っている。
【写真】HYBE本社で撮影！TWS・YOUNGJAE＆SHINYU
新アルバムのタイトル曲は「You, You」。所属事務所PLEDIS Entertainmentは「夢のように現れた運命の相手への想いをストレートに告白する“爽やかなラブソング”」だと説明した。メンバーは「You, You」を通じて、積極的一面を見せる。軽快なチームカラーは維持しつつ、一層鮮明になった彼らの高濃度のエネルギーが期待される。DOHOONがこの曲の作詞に参加し、TWSならではの感性を込めた。YOUNGJAE、HANJIN、JIHOONも各収録曲の作詞クレジットに名を連ね、真摯さを加えた。
1曲目の「All the Possibilities」は、相手が望むどんな姿にもなってあげたいという自信に満ちた曲。「Why You So Bad?」は運命に負けず愛を勝ち取ろうという決意、「Get It Now」は他人の視線から逃れ2人だけの世界を楽しもうという挑発、「Fire Escape」は悲劇の中で救いとなってくれた君への確信、「Back To Strangers」は最初に戻っても結局は君を選ぶという決意を伝えている。
TWSはトラックリストに続き、22日にハイライトメドレー、23日、24日に公式ティーザー2本を順次公開する予定。全曲の音源とタイトル曲のミュージックビデオは27日午後6時に公開される。本作は、17日時点で予約販売枚数が102万2807枚を記録し、ミリオンセラーへの青信号が灯った。4枚目のミニアルバムのタイトル曲「OVERDRIVE」で「アンタル・チャレンジ」ブームを巻き起こしたTWSの成長ぶりが際立っている。