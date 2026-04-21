元HKT48で女優の矢吹奈子（24）が20日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。自身が苦手な撮影シーンを明かした。

テレビ東京のドラマ「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」（水曜深夜1・00）に出演中の矢吹。ラブシーンの話題になり、「ラブシーンと言えるほどか分からないですけど」と前置きしながら、「インティマシーコーディネーターさんが入るっていうのはありました」と告白。共演者からは「へーっ」「今どきだね」などの声が上がった。

インティマシーコーディネーターとは、映画、テレビ、舞台などの制作現場で性的な描写や親密なシーンを安全かつ倫理的に撮影するために俳優や制作チームをサポートする専門家。矢吹は「肩のところの服を下ろして、みたいな」と撮影内容を説明した。

しかし「でもキスシーンは苦手かも」とぶっちゃけ。自身が映像を確認した際、「あれ？」と違和感があったことを明かし、「もっと綺麗な角度だと思ってたら、意外とあごを引いちゃってて、あごのラインが綺麗に映ってないなと思ったり」と回想。「難しいですね、綺麗に見せるのが」と語っていた。