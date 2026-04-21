フジテレビ佐久間みなみアナウンサー(28)らを輩出した芸能事務所、ファーストエージェント(東京・恵比寿)が21日、アナウンサーを目指す全国の高校生・大学生を対象に「2026年度 春夏 ファーストエージェント所属オーディション」を行うことを発表した。

今回で5回目で、1次はメールによる審査、2次はビデオ通話、または対面による審査を実施する。

同社には女優浅野温子(65)や歌手で俳優の池畑慎之介(73)、Netflixで原作の「イクサガミ」が配信中の直木賞作家今村翔吾氏(41)、タレント優木まおみ(46)、朝比奈彩(32)、元AKB48武藤十夢(31)、松村沙友理(33)、グラビアアイドル志田音々(27)が所属。文化人からアナウンサー、アイドルなど140人を超えるタレントがいる。

アナウンサーもTBS時代に報道番組メインキャスター、TBSアナウンススクール校長を務めた吉川美代子(71)、「元祖アイドルアナ」元フジテレビの寺田理恵子(64)、「歌舞伎の魅力を伝える第一人者」同・吉崎典子(64)、元NHKの内藤裕子(49)、元札幌テレビでABEMA「大相撲LIVE」の小出アキラ（39）がそろう。

応募の締め切りは、5月31日午後11時59分まで。オーディションの合格者には、3カ月に及ぶ無料のアナウンスレッスンやボイストレーニングを実施。アナウンサーになるための実戦経験の場の提供など、様々なサポートを行う。