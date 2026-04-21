サンリオは、初のゲームブランド「Sanrio Games」を始動、2026年秋に第1作目となるNintendo Switch/Nintendo Switch 2用パーティゲーム「サンリオ パーティランド」を発売する。

「Sanrio Games」は同社パブリッシングによる同社初のゲームブランド。「Sanrio Games」では「One World, Connecting Smiles.（1人でも多くの人を笑顔にし、世界中に幸せの輪を広げていく。）」というビジョンのもと、ゲーム単体としてのエンターテインメントだけでなく、グッズやテーマパークなどの既存アセットと連動させながらサンリオならではの総合的な体験価値を創出することを目指しているという。

同ブランドからは今回、キャラクターIPと世界中のファンを繋ぐ新たな接点として2029年3月までに10本程度のゲームがリリース予定で、2026年秋の第1作目に続き今期中に2作目もリリース予定であることが発表された。

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