「アサシン クリード ブラック フラッグ RE:シンクロ」のワールドワイド発表ショーケースが4月24日1時（日本時間）配信
【「アサシン クリード ブラック フラッグ RE:シンクロ」ワールドワイド発表ショーケース】 4月24日1時（日本時間）より配信
4月24日1時（日本時間）より「Assassin's Creed Black Flag Resynced（アサシン クリード ブラック フラッグ RE:シンクロ）」のワールドワイド発表ショーケースが配信される。
本作は、「アサシン クリード IV ブラック フラッグ」のリメイク作と思われる最新タイトル。本配信では、ついにその詳細が明かされる。【アサシン クリード ブラック フラッグ RE:シンクロ: ワールドワイド発表ショーケース】
We know you know, but how about we tell you some more now? Tune in for Assassin's Creed Black Flag Resynced's Worldwide Reveal Showcase on April 23rd at 4PM UTC - 6PM CEST - 9AM PDT. https://t.co/Xi26YcN2AI pic.twitter.com/L4ogAy9DUZ- Assassin's Creed (@assassinscreed) April 20, 2026
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