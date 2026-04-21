【「アサシン クリード ブラック フラッグ RE:シンクロ」ワールドワイド発表ショーケース】 4月24日1時（日本時間）より配信

　4月24日1時（日本時間）より「Assassin's Creed Black Flag Resynced（アサシン クリード ブラック フラッグ RE:シンクロ）」のワールドワイド発表ショーケースが配信される。

　本作は、「アサシン クリード IV ブラック フラッグ」のリメイク作と思われる最新タイトル。本配信では、ついにその詳細が明かされる。

【アサシン クリード ブラック フラッグ RE:シンクロ: ワールドワイド発表ショーケース】

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