安藤優子、余り物活用のアレンジ料理公開 夫手作りパスタなど並ぶ豪華食卓に「上手く使っててすごい」「料亭のご飯みたい」の声
【モデルプレス＝2026/04/21】キャスターの安藤優子が4月20日、自身のInstagramを更新。残り物の食材を使った手作り料理を公開し反響を呼んでいる。
【写真】60代ベテランキャスター「どれも美味しそう」余り物活用メニュー＆夫手作りパスタ並ぶ食卓
安藤は「お早うございます！今朝もけっこう早い時間から朝ンポへ」などとつづり、写真を複数枚投稿。「昨日はかなり久しぶりに週末らしい時間が過ごせたので、しっかり夕ご飯。買い物はオット担当で、私は残り物整理レシピをあれこれ」と、手作り料理を披露した。水菜とカニカマの柚子胡椒和えにお酢を足したものに、余っていたタルタルソースをトッピングしたり、筍一本の姫皮を使い生ハムでサラダ仕立てにしたりとアレンジたっぷりの料理を多数公開している。
食卓にはそのほかフルーツトマトのマリネ、筍のバター醤油焼き、ベビーリーフと生ハムのサラダ、夫が魚屋さんで買ってきたという鰯のパン粉焼き、アスパラとインゲン､青唐辛子のパスタ、カリカリ豚バラのネギソースかけと、豪華な料理が並んでおり、特に夫が作ったというパスタに関しては「これさっぱりしていて大変美味しゅうございました！」と絶賛のコメントを残している。
この投稿に「余り物を上手く使っててすごい」「流石のアレンジ」「どれも美味しそう」「料理も豪華」「料亭のご飯みたい」「食べてみたい」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】60代ベテランキャスター「どれも美味しそう」余り物活用メニュー＆夫手作りパスタ並ぶ食卓
◆安藤優子、冷蔵庫の余り物でアレンジレシピ
安藤は「お早うございます！今朝もけっこう早い時間から朝ンポへ」などとつづり、写真を複数枚投稿。「昨日はかなり久しぶりに週末らしい時間が過ごせたので、しっかり夕ご飯。買い物はオット担当で、私は残り物整理レシピをあれこれ」と、手作り料理を披露した。水菜とカニカマの柚子胡椒和えにお酢を足したものに、余っていたタルタルソースをトッピングしたり、筍一本の姫皮を使い生ハムでサラダ仕立てにしたりとアレンジたっぷりの料理を多数公開している。
◆安藤優子の投稿に反響
この投稿に「余り物を上手く使っててすごい」「流石のアレンジ」「どれも美味しそう」「料理も豪華」「料亭のご飯みたい」「食べてみたい」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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