三吉彩花、30歳の節目目前に入れたタトゥー公開 大胆背中開きドレス姿が話題「自分らしく生きるという決意の証です」
【モデルプレス＝2026/04/21】女優・モデルの三吉彩花が4月20日、自身のInstagramを更新。背中が大きく開いたドレスから見えるタトゥーを公開し話題となっている。
【写真】29歳美人女優「息を呑む美しさ」背中開きドレスでタトゥー見せ
三吉はインターナショナルファッション誌「ハーパーズ バザー」（ハースト婦人画報社）とハイジュエリーブランドの「ブシュロン」のコラボレーションに参加したことを報告。全文英語で「30歳で人生の新たな章を始めようと思った時、タトゥーが頭に浮かびました。それは、自分らしく生きるという決意の証です」とつづり、写真を投稿。背中に沿って腰まで伸びる線の上にはブルーの花が開き、引き締まった背中が際立っている。
この投稿には「めちゃくちゃ綺麗ですね」「本物なの？！」「体も花も美しい」「格好良い」「息を呑む美しさ」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳美人女優「息を呑む美しさ」背中開きドレスでタトゥー見せ
◆三吉彩花、美背中のタトゥー公開
三吉はインターナショナルファッション誌「ハーパーズ バザー」（ハースト婦人画報社）とハイジュエリーブランドの「ブシュロン」のコラボレーションに参加したことを報告。全文英語で「30歳で人生の新たな章を始めようと思った時、タトゥーが頭に浮かびました。それは、自分らしく生きるという決意の証です」とつづり、写真を投稿。背中に沿って腰まで伸びる線の上にはブルーの花が開き、引き締まった背中が際立っている。
◆三吉彩花の投稿に反響
この投稿には「めちゃくちゃ綺麗ですね」「本物なの？！」「体も花も美しい」「格好良い」「息を呑む美しさ」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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