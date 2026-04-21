敵地ロッキーズ戦

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手の打席で珍事があった。20日（日本時間21日）にコロラド州デンバーで行われた敵地ロッキーズ戦、満塁で強烈なライナーを放ち併殺でチェンジと思われたがこの投球がなんとボーク。打ち直しとなったのだ。

「1番・DH」で先発した大谷は、4-1とリードした4回1死満塁で打席に入った。左腕キンタナの初球を引っ張ると打球は一塁手正面へのライナー。ボールは二塁に転送され、飛び出した走者は戻れず。併殺でチェンジかと思われた。

ところが、ここで塁審が投手を指さしボークのコール。ロッキーズのベンチからは監督が飛び出し抗議したが判定は変わらない。走者は一つずつ進塁し、三走のマンシーが生還。大谷は二、三塁で打ち直しとなったが、二ゴロに終わった。ドジャースの地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」の放送席も騒然となった。

まず実況のスティーブン・ネルソン氏が「ちょっと待ってくれ！ ちょっと待ってくれ！ ボークがコールされたのか？」と声を張り上げた。

さらに「ロッキーズの監督が駆けだしてきて説明を求めています。ダブルプレーでイニング終了のはずが、マンシーが得点し、みんなが進塁した」と続けると、元ドジャース投手で解説のオーレル・ハーシュハイザー氏は「投球前にボークが宣告され、ボールデッドになった。ボークの場面を見てみよう。球審は宣告していないから、塁審だな。三塁塁審がボークを宣告している」と冷静に場面を伝えた。

実況はそれでも「なんて成り行きだ」と驚きを隠せない様子だった。



（THE ANSWER編集部）