サウジアラビアで開催されるAFC U17アジアカップに臨む23人を発表

日本サッカー協会（JFA）は2026年4月20日、サウジアラビアのジェッダで開催される「AFC U17アジアカップ サウジアラビア2026」に臨む日本代表メンバーを発表した。

小野信義監督が率いるチームには、各Jクラブのユース勢を中心に実力者が名を連ね、反響が寄せられている。

今大会は5月5日から22日まで行われ、出場16か国は4つのグループに分かれる。上位2チームが決勝トーナメントに進出し、その8チームには今年11月にカタールで行われるU-17ワールドカップ出場権も与えられる。

日本はグループBに入り、初戦でカタール、第2戦で中国、第3戦でインドネシアと対戦予定となっている。

招集された23名には、GK高橋恒輝（大成高）や木田蓮人（帝京長岡高）らなど高体連から4名を選出。他にもDF元砂晏翔仁ウデンバ（鹿島アントラーズ）やMF長南開史（柏レイソル）、MF和田武士（浦和レッズ）が選ばれ、昨季Jリーグデビューを果たしたMF北原槙（FC東京）が背番号10を背負う。

小野監督のもと、アジアの頂点を目指す戦いに注目が集まる。SNS上では「ガンバッテ！」「ガチだな、当たり前だけど」「楽しみなメンバー」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）