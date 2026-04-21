日持ちも嬉しい感謝ギフト！ オカベ「母の日ギフト特集ページ」

記事ポイント 半田そうめんのオカベが、母の日向けギフト特集ページを公開5月1日までの注文で、5月10日の母の日当日までに届けられます税込1,950円から選べる3種類のそうめんギフトを展開 半田そうめんのオカベが、母の日向けギフト特集ページを公開5月1日までの注文で、5月10日の母の日当日までに届けられます税込1,950円から選べる3種類のそうめんギフトを展開

半田そうめんの製造販売を手がけるオカベが、母の日に向けたギフト特集ページを公開します。

期間限定の母の日のしには「おかあさん いつもありがとう」の文字入り。

感謝の気持ちを添えて、こだわりの半田そうめんを贈れます。

オカベ「母の日ギフト特集ページ」





公開元：株式会社オカベ母の日：2026年5月10日当日配送対象注文締切：5月1日所在地：徳島県美馬郡つるぎ町半田字東毛田48番地

オカベの母の日ギフト特集では、半田そうめんを中心にした贈答用セットを紹介しています。

製造日から1年半の賞味期限があり、乾麺のため常温保存できる点も贈りやすさのポイントです。

そうめんは引出物にも用いられる縁起物で、「末永く幸せが続きますように」という願いが込められているといいます。

母の日に向けて、「いつまでも元気でいてね」という気持ちを託せる贈り物です。

オカベの麺は、厳選した小麦粉と塩を使い、1本に18の麺層を作りながら丁寧に延ばして仕上げているのも特徴。

もっちりとした弾力と強いコシ、つるつるとした舌触りとなめらかなのど越しが楽しめます。

冷たい麺でも温かい麺でも味わえ、和風、洋風、中華風と幅広いアレンジに対応。

贈った後にいろいろな食べ方を楽しめるのも魅力です。

いつもありがとうセット





価格：1,950円（税込）内容：オカベの麺（90g×3束）×3袋内容：ストレートつゆ（60ml×8袋）

半田そうめんとストレートつゆを詰め合わせたセットです。

麺とつゆがそろっているため、届いてすぐに食べやすい構成。

初めて贈る母の日ギフトにも選びやすい価格帯です。

高級半田手延めん「華」 木箱15人前





価格：3,510円（税込）内容：華（90g×3束）×5袋容量：15人前

木箱入りで上質感のあるギフトセットです。

15人前入りのため、家族みんなで楽しみたい家庭にもぴったり。

きちんと感のある贈り物を探している人に注目です。

半田手延めん「オカベの麺」 つゆセット18人前





価格：3,800円（税込）内容：オカベの麺（90g×3束）×6袋容量：18人前内容：かけ用濃縮つゆ（20ml×4袋）内容：つけ用ストレートつゆ（60ml×8袋）

18人前の半田そうめんに、かけ用とつけ用の2種類のつゆを組み合わせたボリュームセットです。

食べ方に合わせて使い分けできるので、季節を問わず楽しみやすい内容。

麺好きなお母さんへの贈り物にもぴったりです。

母の日の贈り物として、日持ちの良さと実用性を兼ね備えた半田そうめんギフト。

価格帯や内容量の違う3商品から、贈る相手に合わせて選べるのも魅力です。

母の日当日に届けたい場合は、5月1日までの注文が対象となります。

期間限定の母の日のしも用意されているため、特別感のあるギフトを探している人は早めのチェックがおすすめです。

オカベの母の日ギフト特集ページの紹介でした。

よくある質問

Q. 母の日当日に届けてもらうにはいつまでに注文すればいいですか？

A. オカベによると、5月1日までの注文で母の日当日の5月10日までに届けられます。

配送を希望する場合は、早めに注文しておくと安心です。

Q. オカベの麺は贈り物に向いている理由は何ですか？

A. 製造日から1年半の賞味期限があり、乾麺で常温保存できるため、受け取る側が保管しやすいのが特徴です。

縁起物とされるそうめんならではの意味合いも魅力です。

Q. 母の日向けギフトはどんな種類がありますか？

A. 税込1,950円の「いつもありがとうセット」、税込3,510円の木箱入り「華」15人前、税込3,800円のつゆ付き18人前セットの3商品が紹介されています。

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