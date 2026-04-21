◇ナ・リーグ ドジャース−ロッキーズ（2026年4月20日 デンバー）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が20日（日本時間21日）、敵地でのロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。第4打席は申告敬遠で勝負を避けられた。

5−1の6回2死二、三塁の好機で第4打席を迎えると、ロッキーズ側は申告敬遠を選択。勝負を避けられ一塁に進むと、敵地ながら球場からは大ブーイングが沸き起こった。

初回の第1打席は敵失で塁に出ると、次打者・コールの打席で二盗に成功。今季初盗塁を記録した。3回の第2打席は相手先発・キンタナの低めチェンジアップに上手くバットを合わせ右前に運び、52試合連続出塁を記録。1923年に記録されたベーブ・ルース（ヤンキース）の最長記録を上回った。2018年、秋信守（チュ・シンス、レンジャーズ）のアジア記録にも並んだ。

4回1死満塁の第3打席は初球の内角球に手を出し、一直併殺に倒れたかと思いきや、ボークの判定で“打ち直し”となった。ただ、その後1死二、三塁となり2ボールからの3球目、直球を狙ったもののニゴロに倒れ追加点は奪えなかった。

大谷は前日19日の同戦で3回1死一塁から右中間を破る適時二塁打を放ち、51試合連続出塁を記録。ベーブ・ルースの最長記録に並んだ。9回にも左中間二塁打を放ち、2試合ぶりのマルチ安打をマークした。

ドジャースの球団記録はデューク・スナイダーの58試合（1954年）、2位はショーン・グリーンの53試合（2000年）。メジャー記録はテッド・ウィリアムズ（レッドソックス）の84試合。