パリ在住・杏「感無量」 笑顔あふれる報告に祝福の声続々「おめでとうおおお」「これからもお幸せに…」
俳優の杏が20日、自身のインスタグラムを更新。40歳の誕生日を迎えたことを報告し、豪華なバースデーケーキを前に満面の笑みを見せた“バースデーショット”を公開した。
【写真】「盛大にお祝いしてくれました!!」晴れやかな笑顔ショットで報告した杏
杏は「4月14日、誕生日でした!! 40という節目の年…友人たちがサプライズで?!盛大にお祝いしてくれました!!」と、節目を迎えた喜びをつづり、エッフェル塔や東京タワーのようなデコレーションクッキーや、大きく「40」と装飾された華やかなバースデーケーキを披露している。
このケーキについて「自分が子供のために飾り付けやデコケーキを用意したことはあったけれど、まさか自分のためにこんな大きなケーキを用意してもらえるなんて…!!@ai_okada_ さんの素敵なケーキ、それから友人たち総出で大好物もいっぱい作ってくれて、本当にありがたい気持ち、感無量」と、感謝の言葉とともにうれしそうに紹介した。
最後は「さらなる彩り溢れた楽しい40代を謳歌したいと思います!!」と締めくくり、新たなスタートに前向きな様子を見せている。
この投稿に、コメント欄には「これからもずっと応援しています」「おめでとうおおおおおおお」「40代いいですよ〜楽しんでくださいね」「いつもキラキラ素敵ですね これからもお幸せに…」「まだ30くらいに見える可愛い おめでとう」などと、祝福する声が集まっていた。
【写真】「盛大にお祝いしてくれました!!」晴れやかな笑顔ショットで報告した杏
杏は「4月14日、誕生日でした!! 40という節目の年…友人たちがサプライズで?!盛大にお祝いしてくれました!!」と、節目を迎えた喜びをつづり、エッフェル塔や東京タワーのようなデコレーションクッキーや、大きく「40」と装飾された華やかなバースデーケーキを披露している。
最後は「さらなる彩り溢れた楽しい40代を謳歌したいと思います!!」と締めくくり、新たなスタートに前向きな様子を見せている。
この投稿に、コメント欄には「これからもずっと応援しています」「おめでとうおおおおおおお」「40代いいですよ〜楽しんでくださいね」「いつもキラキラ素敵ですね これからもお幸せに…」「まだ30くらいに見える可愛い おめでとう」などと、祝福する声が集まっていた。