◇ナ・リーグ カブス 5─1 フィリーズ（2026年4月20日 シカゴ）

カブスは20日（日本時間21日）、本拠でフィリーズに5―1と快勝し、今季初の6連勝を飾った。2回にダンスビー・スワンソン内野手（32）の3ランなどで4点を先制し、3回にも1点を追加。先発右腕コリン・レイ投手（35）が6回2/3を1失点で今季3勝目を挙げた。7連勝が懸かる21日（同22日）は今永昇太投手（32）が先発する。

鈴木誠也外野手（31）はこの日スタメンから外れ、5回1死一、二塁の場面で「5番・DH」のバレステロスに代わって登場。空振りの3球三振に倒れた。そのまま指名打者に入り、8回先頭打者の2打席目は四球を選んだ。

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）での右膝負傷で開幕を負傷者リスト（IL）入りで迎えた鈴木は、今月10日（同11日）のパイレーツ戦でメジャー復帰した。17日（同18日）のメッツ戦で適時二塁打を含む2安打を記録したものの、18、19日（同19、20日）のメッツ戦は2試合連続ノーヒット。19日は4打数無安打2三振で昨季から続いていた連続出塁が15試合で止まっていた。