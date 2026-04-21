Ayumu Imazuが結婚を報告「とても信頼している大切なライフパートナーです」
アーティストのAyumu Imazuが21日、自身のインスタグラムを更新し、結婚していたことを報告した。
【写真】Ayumu Imazuとお相手の明矢（投稿写真2枚目）
投稿では日本語と英語でコメントを発表。「いつも応援してくださっている皆さまへ」と書き出し、「この度、私、今津渉は明矢さんと結婚しておりましたことをご報告させていただきます」と報告した。
相手はアーティストの明矢で、「昔から共に歩んできた、とても信頼している大切なライフパートナーです」と紹介。「新しいチャプターへと進むこのタイミングで、アーティストとしてだけでなく一人の人間としても皆さまに向き合っていきたいと思い、今回このご報告をさせていただきました」とつづった。
英語でも「長い間そばで支えてくれている大切なパートナー」と説明し、「音楽だけでなく、一人の人間としても皆さんとつながり続けていきたい」とコメント。「これからも感謝の気持ちを忘れず、良い音楽を届けられるよう努めてまいります」と今後への思いを記した。
2ショットも公開され、多くの祝福の声が集まっている。相手の明矢も自身のアカウントに2ショットを公開しながら「今後ともよろしくお願いします」とつづっている。
Ayumu Imazuは、アメリカと日本に制作拠点を置き活動を行うアーティスト。2024年に「Obsessed」が世界的にバイラルヒットし、その後もヒット曲をリリース。昨年には「Forbes JAPAN 30 UNDER 30」に選出されるなど世界中にリスナーを持つ。今年2月にはBMSGとパートナーシップを締結した。
【写真】Ayumu Imazuとお相手の明矢（投稿写真2枚目）
投稿では日本語と英語でコメントを発表。「いつも応援してくださっている皆さまへ」と書き出し、「この度、私、今津渉は明矢さんと結婚しておりましたことをご報告させていただきます」と報告した。
相手はアーティストの明矢で、「昔から共に歩んできた、とても信頼している大切なライフパートナーです」と紹介。「新しいチャプターへと進むこのタイミングで、アーティストとしてだけでなく一人の人間としても皆さまに向き合っていきたいと思い、今回このご報告をさせていただきました」とつづった。
2ショットも公開され、多くの祝福の声が集まっている。相手の明矢も自身のアカウントに2ショットを公開しながら「今後ともよろしくお願いします」とつづっている。
Ayumu Imazuは、アメリカと日本に制作拠点を置き活動を行うアーティスト。2024年に「Obsessed」が世界的にバイラルヒットし、その後もヒット曲をリリース。昨年には「Forbes JAPAN 30 UNDER 30」に選出されるなど世界中にリスナーを持つ。今年2月にはBMSGとパートナーシップを締結した。