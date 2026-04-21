5人組ロック系アイドルグループ「あくまで天使」の運営が21日までに公式Xを更新。ネット上に流出したメンバーのプライベート写真について説明した。

運営は「このたびは、一部メンバーのプライベート写真の流出により、ファンの皆様並びに関係者の皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪。メンバー愛華の流出写真については「本人が4月14日にプライベートで友人と遊園地を訪れた際のものであることを確認いたしました。写真に写っている方はファンや同業関係者ではなく、一般のご友人であり、恋人関係等の事実はございません」と説明した上で、「しかしながら、アイドルとしての自覚に欠ける軽率な行動であり、ファンの皆様並びに関係者の皆様にご心配とご迷惑をおかけしたことを重く受け止め深く反省しております」とした。

メンバーほんのほのの流出写真については「該当投稿の写真は本人であることを確認しておりますが、いずれもアイドル活動以前の学生時代に撮影されたものでした。一部は従兄弟との写真であり、その他の写っている方とも現在は交友関係はございません」と説明し、「活動前のものであるとはいえ、結果としてファンの皆様並びに関係者の皆様にご心配とご迷惑をおかけしたことを深く反省しております」とした。

当該メンバーもそれぞれのXで謝罪。愛華は「相手の方はジェンダーレスの友人で、自分にやましい気持ちは一切なかったため行ってしまいました。自分の中でやましい気持ちが少しでもあれば行ってません」と説明し、「ですが結果的に私自身の認識の甘さと自覚の足りなさがこのような事態を招き、皆様を心配させてしまったこと、信用を失ってしまったこと深く反省しております」とつづった。

ほんのほのは「該当の写真は2023年のもので事実です。今回の件で離れてしまう方がいても当然だと思っています」とした上で「ただ今の私にできることはこれからひたすら真摯にグループに向き合い活動していく事だと思っているので、皆様の信用を取り戻すことは簡単なことではないことをわかってますが、精一杯がんばりますので見守って頂けたらありがたいです」と呼びかけた。