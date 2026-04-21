国内外問わず全世界で圧倒的人気を誇るテレビアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」4th season（TOKYO MXほか）が8日から放送開始。舞台となるアウグリア砂丘と掛けて、鳥取県・鳥取砂丘とのコラボが決定し、このほど、鳥取砂丘でイベントが行われた。

19日当日は、平井伸治鳥取県知事に加え、主人公「ナツキ・スバル」役の小林裕介、ヒロイン「エミリア」役の高橋李依、4期の主要キャラクター「ユリウス・ユークリウス」役の江口拓也、そしてオープニングテーマを担当する鈴木このみが登場した。

平井知事は「今日こうして見事に、声優の皆さんや歌手の皆さんに、鳥取砂丘にお集まりをいただきました。新しいコラボをした理由は、ここが異世界だからです。この際、今まで現実世界で生きてきましたけれども、考えてみれば鳥取県、人口が一番少ないとか、最果ての地だとか、いろいろ言われ続けてきています。我々が何度『死に戻り』体験をしたか」などと語り、爆笑を誘った。

平井知事はイベント後にも「この温かいふるさと鳥取が、皆様の『いぃ世界』に今日からなりました。ぜひこちらに召喚されていただきまして、鳥取を楽しんでいただければ必ず、いい思い出ができるというふうに思います。『君はすべてを忘れても、僕が君たちを忘れない』。それが私たち鳥取の砂丘からのメッセージであります。サ（ン）キュウ！」とコメントした。