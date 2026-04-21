民間企業によるフル電動旅客船としては国内初

三井不動産は2026（令和8）年4月15日、国内初となる民間企業によるフル電動旅客船「Nihonbashi e-LINER」の定期運航を、4月26日（日）にスタートすると発表しました。

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この事業は、三井不動産が展開する舟運プロジェクト「＆CRUISE」の一環として、豊洲船着場（アーバンドックららぽーと豊洲）と日本橋船着場（中央区防災船着場）を行き来する便として就航します。運航は観光汽船興業が担当します。

航路は豊洲〜日本橋間で、片道の所要時間は約25分。将来的には、三井不動産が再開発を推進している日本橋エリアと、臨海部の様々な場所を結ぶことが想定されています。

「＆CRUISE」に投入されるのは、フル電動旅客船「Nihonbashi e-LINER」です。この船は総トン数約17トン、定員60人（最大搭載人員62名）。推進装置として、約300kwのリチウムイオン電池を搭載しています。運航にあたっては、商業施設「アーバンドックららぽーと豊洲」に新設された給電設備を活用する予定です。

「Nihonbashi e-LINER」は、総トン数約17トン、定員は60人（最大搭載人員62名）です。推進装置には約300kwのリチウムイオン電池を搭載したフル電動旅客船で、運航にあたっては商業施設「アーバンドックららぽーと豊洲」に新設された給電設備を活用する予定です。

外観は近未来的なデザインで、日本橋川を航行するため船の高さを低くした「低頭型」となっています。電動のため非常に静かで、振動や燃料の臭気も抑えられているのが特徴です。

また、有事の際は人や物資の輸送に充てることが想定されており、スマートフォンへの逆給電も可能な防災船としての一面も持っています。三井不動産は、単なる移動手段ではなく、乗ること自体も目的になる旅客船を目指すとしています。

運航開始を記念し、4月26日（土）から5月31日（金）までの期間限定で「Hello Nihonbashi e-LINERキャンペーン」が実施されます。期間中は割引運賃として大人900円、小学生450円（いずれも税込）で乗船可能です。キャンペーン期間中は、一部運休日を除き毎日運航されます。

乗船予約は「東京舟旅」の公式サイトから受け付け中です。当日に空席があれば予約なしでも乗船可能ですが、支払いは現金不可とのことです。なお、翌6月1日（土）以降の通常料金は大人1000円〜1500円で、同日にはダイヤ改正も実施する予定としています。