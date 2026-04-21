イラストレーターのBEYが、個展『THIS IS WAMERICAN』を5月8日から5月20日までの期間中、東京 原宿 YOD TOKYOにて開催する。

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BEYは、福岡を拠点に活動するイラストレーターで、浮世絵をはじめとする“和”の文化とアメリカンポップカルチャーを融合させた独自のスタイル“和メリカン”をテーマに、デザイン／イラストを手がけている。ファッション、音楽、スポーツなど多様なジャンルのクリエイティブを担当し、自身のアパレルブランド『WAMERICAN』も展開している。

都内では約1年ぶりの開催となる本展では、過去最大の大型作品に加え、過去最多の作品数を展示。8年間の活動のなかで進化してきた“和メリカン”の現在地を感じられる内容となる。会場では、お猪口や徳利、手拭い、ポチ袋など日本の伝統的なプロダクトにBEYのアートワークを落とし込んだオリジナルグッズも販売される。

また、初日となる5月8日にはレセプションパーティーも開催。トークイベントでは制作背景や作品に込めた想いが語られる。

＜BEY コメント＞

都内では1年ぶりの個展。過去最大級の作品、最多の作品数となっております。BEYとして8年間の活動を経て、様々な方向性に変容を遂げ進化してきた「和メリカン」。今の僕が出せる最大を詰め込みます。都内在住の方はもちろん、国内外さまざまな地域からお越しいただきたい展示となっておりますので、ぜひ足をお運びいただけますと幸いです。

（文＝リアルサウンド編集部）