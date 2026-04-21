100均のこれ考えた人に大拍手！「収納できて邪魔にならない！」超コンパクトな優秀ボトル

持ち手付きのドリンクボトルは、少々邪魔に感じることが多々…。バッグから飛び出したり、持ち手がなければもっとスマートなのに…と思っていました。そんな悩みを解消する画期的な構造のドリンクボトルをダイソーで発見。なんと持ち手を収納できる優れもの！普段使いとして申し分のないクオリティです。

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商品情報

商品名：ドリンクボトル（黒、収納取っ手付）550mL

価格：￥220（税込）

容量（約）：550mL

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480558233

取っ手を収納できる画期的な構造！ダイソーのドリンクボトルが優秀

持ち手が付いたタイプのドリンクボトルだと、少々邪魔に感じることはありませんか？バッグから飛び出したり、持ち手がなければもっとスマートなのに…と思うことが多々。

そんな悩みを解消してくれるアイテムをダイソーで発見しました！『ドリンクボトル（黒、収納取っ手付）550mL』をご紹介します。

見た目は至ってシンプルですが、使い手目線の工夫が詰まったボトル。価格は220円（税込）です。

このボトルの最大の特徴は、フタの部分に収納されている取っ手。指をかけてスルッと引き出すことができ、持ち歩きに便利です。

取っ手が大きく突出していないため、バッグに入れても他の荷物に干渉せず、出し入れが非常にスムーズ。持ち手が隠れている分コンパクトになるので、省スペースで持ち運べます。

パッキン付きで漏れにくいから持ち歩きも安心◎

食洗機、電子レンジ、熱湯の使用は不可。耐熱温度は本体が60℃までとなっていますが、基本的には冷たい飲み物や常温の飲み物専用として活用するのがベストです。

さらに100均のボトルながら、しっかりとパッキンが備わっているのも嬉しいポイントです！

容量はたっぷり入る550mLと、日常の水分補給にちょうどいいサイズ感。黒を基調とした落ち着いたカラーリングなので、ビジネスシーンでも使いやすいです。

基本的に横置きがNGとなっている商品ではありますが、実験的に水を入れて倒してみたところ、漏れは見られませんでした。フタの装着不良やパッキンの劣化が原因で漏れる可能性はありますが、密閉性が高く歩行時の振動程度なら安心して持ち歩けます。

今回は、ダイソーの『ドリンクボトル（黒、収納取っ手付）550mL』をご紹介しました。

200円でこのクオリティはかなりコスパが高く、買い替えやすいのも嬉しいかぎり！ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。