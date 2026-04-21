100均なら一発爆速！「名もなき家事の救世主だ…！」「今までの苦労は一体何だったの？！」

セリアで見つけたしゃもじが便利すぎました！茶碗1杯分のお米を一発で取れる仕様で、計量はもちろん、調理の際も大活躍。さらに成形もできるので、冷凍ご飯作りの手間もぐっと軽減。均一サイズのストックが簡単に完成します。シンプルなデザインなので洗いやすく、日々の家事をラクにしてくれる救世主です♡

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商品情報

商品名：一気にすくえる！しゃもじ

価格：￥110（税込）

販売ショップ：セリア

JANコード：4535792441831

名もなき家事の救世主！セリアのキッチングッズがスゴイんです

セリアのキッチングッズ売り場で、もっと早く知りたかった…！と感動した便利アイテムを発見しました。その名も『一気にすくえる！しゃもじ』。

一見すると普通のしゃもじのようですが、実際に使ってみると“名もなき家事の救世主”と呼びたくなるほど優秀なんです。

釜の底までしっかり届く形状で、最後の一粒まで無駄なくすくえるのが嬉しいポイント。また、ご飯がくっつきにくい加工が施されているため、ストレスなく作業ができるのも魅力です。

余計な溝やフチがないシンプルな作りなので、使用後に洗いやすいのも魅力。自立するので乾燥・保管もバッチリです。

お茶碗1杯分のご飯が取れる！『一気にすくえる！しゃもじ』

最大の魅力は、一発でご飯やお米を一定量をすくえること。これを使えばザクッと一度すくうだけで、生米1号分が取れるんです。

さらに便利なのが、炊いたご飯をすくった後、そのままラップ作業に移れる点です。

何度もよそって量を調整することなくご飯をポンとラップにのせるだけで、自然ときれいな形に整い、均一なサイズのご飯ストックがあっという間に完成。忙しい日のための冷凍ご飯作りもスムーズに進みます。

加えて、冷凍ご飯のサイズが揃うことで、冷凍庫内の整理もしやすくなるのが◎

さらに、毎回ほぼ同じ量をすくえるため、食べ過ぎ防止やカロリーコントロールにも役立ちます。チャーハンなどを作る時にも便利なので、一度使うと手放せなくなりますよ。

今回はセリアの『一気にすくえる！しゃもじ』をご紹介しました。

計量や成形がこれ1本で完結するしゃもじ。地味に面倒だった作業を一気に効率化してくれる、まさに優秀アイテムです。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。