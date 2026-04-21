「暖かな春風を感じながら」春に行きたい“神奈川県の公園”ランキング！ 2位「山下公園」を抑えた1位は？【2026年調査】
春を迎え、景色のよい場所でのんびりと過ごしたいと感じている人もいるのではないでしょうか。潮風と花の香りを感じながら、自然豊かな公園で気分転換したいと考える人も多いかもしれません。
All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国20〜60代の男女250人を対象に、公園に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「神奈川県の公園」ランキングの結果をご紹介します。
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▼回答者コメント
「横浜といえば山下公園、広々としてカップルでも家族でもたのしめる」（40代女性／神奈川県）
「海や横浜の景色そして桜がうまく調和がとれていて綺麗なため」（30代男性／千葉県）
「春にここを歩くのは気持ち良いから」（30代女性／大阪府）
▼回答者コメント
「港の見える丘公園の、展望台から眼下に広がる港や横浜ベイブリッジの風景は最高」（50代回答しない／奈良県）
「暖かな春風を感じながら時間を過ごしたいです」（40代女性／広島県）
「春の港が見えるなんていいんじゃないでしょうか」（40代男性／大阪府）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:田中 寛大)
All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国20〜60代の男女250人を対象に、公園に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「神奈川県の公園」ランキングの結果をご紹介します。
2位：山下公園（横浜市）／65票2位にランクインしたのは「山下公園」でした。横浜港に面した臨海公園で、横浜を代表する公園の1つとして古くから親しまれています。園内には氷川丸や「赤い靴はいてた女の子」の像などが点在し、海沿いの遊歩道を散策しながら港の景色や季節の花々を楽しめるのが魅力です。春にはしだれ桜やチューリップなどが咲き、開放的な雰囲気の中でのんびり過ごせそうです。
▼回答者コメント
「横浜といえば山下公園、広々としてカップルでも家族でもたのしめる」（40代女性／神奈川県）
「海や横浜の景色そして桜がうまく調和がとれていて綺麗なため」（30代男性／千葉県）
「春にここを歩くのは気持ち良いから」（30代女性／大阪府）
1位：港の見える丘公園（横浜市）／93票1位に輝いたのは「港の見える丘公園」でした。横浜市中区、山手の高台に位置する公園で、展望台からは横浜港や横浜ベイブリッジを望めることで知られています。園内にはローズガーデンや洋館も整備されており、春から初夏にかけてはバラをはじめとする季節の花々と眺望を同時に楽しめるスポットとして人気があります。横浜観光の拠点としてもおすすめできそうな公園です。
▼回答者コメント
「港の見える丘公園の、展望台から眼下に広がる港や横浜ベイブリッジの風景は最高」（50代回答しない／奈良県）
「暖かな春風を感じながら時間を過ごしたいです」（40代女性／広島県）
「春の港が見えるなんていいんじゃないでしょうか」（40代男性／大阪府）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:田中 寛大)