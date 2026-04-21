「60到達は間違いないね」大谷翔平、“ルース越え”「52」試合連続出塁達成に…「正真正銘のユニコーンだ」
大谷が52試合連続出塁を記録した(C)Getty Images
ドジャースの大谷翔平が現地時間4月20日、敵地でのロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。2−1で迎えた3回に低めのチェンジアップを拾い、右前打を放ち、連続試合出塁記録を「52」に伸ばした。
【動画】低めのチェンジアップを拾う一打！大谷翔平、52試合連続出塁シーンをチェック
大谷はこれで、1923年にベーブ・ルースが記録したキャリアハイの51試合連続出塁を超え、レンジャーズの秋信守が2018年に記録したアジア出身選手記録に並んだ。
初回の第1打席は一ゴロに倒れたが、ボールをトスされた投手がボールを落球したためセーフに。失策により、連続出塁記録にはカウントされなかった。それでも、今季初盗塁となる二盗に成功し、続くウィル・スミスの右飛で今度は三塁に進んだが、得点には至らなかった。
ドジャース打線は1点を追う2回にマックス・マンシー、ミゲル・ロハスに2者連続アーチで2点を入れて逆転に成功した。さらに3回にも2点を追加し、4回は大谷の打席でホセ・キンタナがボーク。5−1とした。
SNS上のファンからは大谷の連続出塁記録更新について「正真正銘のユニコーンだ」「至高の勝負師」「60到達は間違いないね。今に目撃することになるよ」「ショウヘイ・オオタニはマジで異次元だ」と、続々とコメントが寄せられた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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