「60到達は間違いないね」大谷翔平、“ルース越え”「52」試合連続出塁達成に…「正真正銘のユニコーンだ」

大谷が52試合連続出塁を記録した(C)Getty Images

ドジャースの大谷翔平が現地時間4月20日、敵地でのロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。2−1で迎えた3回に低めのチェンジアップを拾い、右前打を放ち、連続試合出塁記録を「52」に伸ばした。

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大谷はこれで、1923年にベーブ・ルースが記録したキャリアハイの51試合連続出塁を超え、レンジャーズの秋信守が2018年に記録したアジア出身選手記録に並んだ。

初回の第1打席は一ゴロに倒れたが、ボールをトスされた投手がボールを落球したためセーフに。失策により、連続出塁記録にはカウントされなかった。それでも、今季初盗塁となる二盗に成功し、続くウィル・スミスの右飛で今度は三塁に進んだが、得点には至らなかった。