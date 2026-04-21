「やっぱすごい人だ」柴咲コウ、アクティビティを楽しむ姿に「生き方が素敵すぎる」「落ちないで〜」の声
俳優の柴咲コウさんは4月19日、自身のInstagramを更新。山梨・富士五湖で水上アクティビティを楽しむ様子を公開しました。
【写真】柴咲コウがアクティビティに挑戦する姿
この投稿には「コウ姫素敵だよ！！」「可愛くて、カッコいい人の原動力を見た気がします」「コウちゃん綺麗〜」「楽しげな乗り物ですね柴咲さん」「生き方が素敵すぎる」「やっぱすごい人だ 年齢を言い訳にしない」「なんか怖そうなボード？落ちないで〜」などの声が集まりました。
(文:鎌田 弘)
【写真】柴咲コウがアクティビティに挑戦する姿
「コウ姫素敵だよ！！」柴咲さんは山の絵文字と共に7枚の写真と4本の動画を載せています。富士五湖で水上アクティビティを楽しむ姿です。ピンクのスポーティな服装で、水上を優雅に滑るように進んでいます。充実した時間を過ごせたことが伝わってきます。
「総合プロデューサーを務める」同日の別投稿では「総合プロデューサーを務めるサステナビューティーFESの会場[河口湖ステラシアター]へ」と報告し、ジャガード柄のアウターを着用した姿を披露していた柴咲さん。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:鎌田 弘)