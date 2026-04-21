カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロは、「のど」も「息」もリフレッシュできる2in1キャンディ「クリアフレッシュドロップ プリズムピーチ」と「クリアフレッシュドロップ グロウグレープ」を4月28日から全国のセブン−イレブン店舗限定で発売する。

カンロでは、若年層を中心に飴（ハードキャンディ）の喫食機会が減少傾向にあることに危機感をもち、新たな食感や食べ方を提案するキャンディを展開している。また、タイムパフォーマンスを重視する若年層を中心に「飴は舐め終わるのに時間がかかる」といった声があることを受け、今年1月には専修大学の学生と共創し、りんごのフリーズドライを配合したさくさく食感のりんご飴「さっくりん」を発売。2月には、クランチ食感を追求したキャンディ「ナッツボン キャラメルピーナッツ味」を発売するなど、様々な飴の食べ方や価値を提案している。



左から：「クリアフレッシュドロップ プリズムピーチ」「同 グロウグレープ」

今回、小粒サイズで食べやすい「クリアフレッシュドロップ」を発売する。ハーブエキスに加え、カテキン、ミントポリフェノールを配合した、「のど」だけでなく「息」も同時にリフレッシュできる“2in1キャンディ”となっている。透明度が高く見た目もかわいらしい飴粒は、タブレット菓子のように気軽に食べられる小さめサイズ。スースーとした清涼感とフレッシュなピーチ、グレープの味わいが広がる。パッケージは、透け感がおしゃれなピンクとパープルのデザイン。マチのない小袋タイプなので、コンパクトに折りたたんで手軽に持ち運ぶことができる。

持っているだけで気分が上がるクリアパッケージをバッグに忍ばせて、気軽に口や息、のどをリフレッシュできる「クリアフレッシュドロップ」をぜひ楽しんでほしい考え。

［小売価格］170.64円（税込）

［発売日］4月28日（火）

カンロ＝https://www.kanro.co.jp