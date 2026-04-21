第一屋製パンは、カレーの街よこすか事業者部会から認定を受けた「よこすか海軍カレー うま辛ビーフ」「よこすか海軍カレー まろやかチキン」の2品を5月1日に期間限定で発売する。

毎年好評を得ている同シリーズの揚げカレーパンを、「うま辛ビーフ」と「まろやかチキン」の2種類で展開する。

どちらも「海軍割烹術参考書」のレシピに基づき、牛肉または鶏肉に加え、人参、たまねぎ、じゃがいもを使用し、どこか懐かしさを感じる味わいに仕上げた。

「うま辛ビーフ」はコクとスパイスの風味が広がる中辛、「まろやかチキン」は旨みを引き出したやさしい甘口に仕立てており、それぞれ異なるおいしさを楽しめる。

気分に合わせて選ぶのはもちろん、2種類の味を食べ比べる楽しさも魅力の商品になっている。

“よこすか海軍カレー”とは、明治41年に発行された「海軍割烹術参考書」に掲載された「カレイライス」のレシピをもとに、現代に復元されたカレー。「カレイライス」は、明治初期に軍隊内で深刻な問題となっていた脚気（かっけ）対策として取り入れられたメニューであり、日本のカレーライスのルーツの一つともいわれている。海軍の街・横須賀では、1999年に「カレーの街宣言」を行い、旧日本海軍のレシピをもとに復元した「よこすか海軍カレー」を中心に、カレーを通じた地域活性化や情報発信に取り組んでいる。



「よこすか海軍カレー うま辛ビーフ」

「よこすか海軍カレー うま辛ビーフ」は、じゃがいも、たまねぎ、にんじん、牛肉、スパイスが入った昔懐かしい味わいのカレーを包み揚げた。コクがあり、スパイスのキレもある中辛のカレーになっている。



「よこすか海軍カレー まろやかチキン

「よこすか海軍カレー まろやかチキン」は、じゃがいも、たまねぎ、にんじん、鶏肉、スパイスが入った昔懐かしい味わいのカレーを包み揚げた。チキンエキスの旨みが楽しめる、まろやかな甘口のカレーになっている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］5月1日（金）

第一屋製パン＝https://www.daiichipan.co.jp