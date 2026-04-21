

「日清のラーメン屋さん 札幌名店監修 中華そば 5食パック」

日清食品は、「日清のラーメン屋さん 札幌名店監修 中華そば 5食パック」を5月4日に発売する。

即席袋麺ブランド「日清のラーメン屋さん」は、“北海道の味を家庭で手軽に”をコンセプトに、子どもがいる家庭を中心に好評を得て、6月に発売30周年を迎える。もっちりとした食感の中太ちぢれ麺と、北海道の味を再現したスープが特長になっている。

今回、発売30周年を記念し、地元のグルメ情報に詳しいタクシー運転手200名へのアンケート（北海道札幌エリアのタクシー運転手200名においしいラーメン店についてアンケートを実施し、名前が挙がったお店の中から同社が選定）で多くの支持を集めた札幌の人気店「中華そばカリフォルニア」が監修した商品を、期間限定で発売する。

「日清のラーメン屋さん 札幌名店監修 中華そば 5食パック」は、お店の看板メニューである「中華そば」の味わいを、家庭で手軽に楽しめる袋麺にアレンジした。白ネギの風味と鰹だしの旨みをきかせたキレのあるしょうゆスープで、“コク旨”な味わいに仕上げた。

札幌に“行ったつもり”になれる一杯を、ぜひ賞味してほしい考え。

商品特長は、っちりとした食感で、すすり心地が良い中太ちぢれ麺とのこと。白ネギの風味と鰹だしの旨みをきかせた、キレのあるしょうゆスープになっている。“コク旨”な味わいに仕上げた。

「中華そばカリフォルニア」は、2015年から北海道札幌市に店舗を構える、行列のできる人気店。味噌ラーメンが定番の札幌で、開店当時から店名に「中華そば」を掲げてきた、札幌中華そば界のパイオニア。素材の良さを最大限に引き出した、しっかりとした旨みのあるしょうゆスープが特長だという。

［小売価格］375円（税別）

［発売日］5月4日（月）

日清食品＝https://www.nissin.com/jp