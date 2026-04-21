

左から：「BOSS SIMPLE STYLE ブラック」「同 カフェラテ」

サントリービバレッジ＆フードは、「BOSS SIMPLE STYLE ブラック」「同 カフェラテ」を4月21日からイオングループ限定で発売する。また、「GREEN DA・KA・RA 香ばしっ！麦茶（650ml、2L）」「伊右衛門 濃いジャスミン茶」を5月26日からパッケージリニューアルする。

「BOSS SIMPLE STYLE ブラック」「同 カフェラテ」シリーズは、消費者が自身の生活スタイルに合わせて、どんなシーンでも愛飲できるように「SIMPLE STYLE」と名付けた。

パッケージは、ブランド名とロゴを堂々と配するとともに、液色のクリアさが際立つようなデザインを採用し、軽やかな飲み心地を表現した。また、ラベル側面にトップバリュ独自の「環境配慮3Rマーク（Recycle）」（環境に配慮した活動を推進するイオンのブランド「トップバリュ」の方針に賛同し、トップバリュが独自で推進している「環境配慮3Rマーク」をパッケージに表示して展開）を配している。

「BOSS SIMPLE STYLE ブラック」は、同社コーヒーロースタリーと協働し、雑味を抑えつつも、甘みや華やかな香りを引き出す焙煎方法を採用した。クリーンな甘みとコクが特長的なブラジル産と華やかな香りとキレが際立つコロンビア産の2種の豆をブレンドし、軽やかさと満足感を両立した味わいを実現した。

「BOSS SIMPLE STYLE カフェラテ」は、同社独自のエスプレッソ抽出技術を採用し、深煎りの香りとキレのある苦味を実現した。また、オリジナルの乳ブレンドによって、満足感がありながらも後残りしないミルク感に仕上げた。



左から：「GREEN DA・KA・RA 香ばしっ！麦茶（2L）」「同 麦茶（650ml）」「伊右衛門 濃いジャスミン茶」

イオングループ限定商品の「GREEN DA・KA・RA 香ばしっ！麦茶（650ml、2L）」「伊右衛門 濃いジャスミン茶」のパッケージをリニューアルする。「BOSS SIMPLE STYLE」を含めたこれらのイオングループ限定商品は100％リサイクルペットボトルを使用している。両社は「ボトルtoボトル」水平リサイクルに取り組んでいる。

イオンは、9月に株式会社化100年を迎える。これからも革新し続けるという思いを込めた「CHANGE for GOOD,Together.」をスローガンとして掲げ、日頃から支持している消費者への感謝を込めて、1年を通してさまざまな企画・商品・キャンペーンを展開する。その一環として、「GREEN DA・KA・RA 香ばしっ！麦茶（650ml、2L）」「伊右衛門 濃いジャスミン茶」「BOSS SIMPLE STYLE ブラック」「同 ラテ」のラベルに「イオン株式会社化100年」のロゴを新たに配す。

［小売価格］（税別）

BOSS SIMPLE STYLE ブラック：170円

BOSS SIMPLE STYLE カフェラテ：180円

GREEN DA・KA・RA 香ばしっ！麦茶

650mlペットボトル：190円

2Lペットボトル・460円

伊右衛門 濃いジャスミン茶：200円

（すべて税別）

［発売日］

BOSS SIMPLE STYLE ブラック：4月21日（火）

BOSS SIMPLE STYLE カフェラテ：4月21日（火）

GREEN DA・KA・RA 香ばしっ！麦茶：5月26日（火）

伊右衛門 濃いジャスミン茶 ：5月26日（火）

サントリービバレッジ＆フード＝http://www.suntory.co.jp/softdrink