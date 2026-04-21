森渉、“大会で優勝”長女のフィギュアスケート動画を公開 ミセスの楽曲に合わせ堂々演技「すごーい」「しなやか」 これからも元妻・金田朋子と娘を「全力で応援」
俳優の森渉（43）が21日、自身のインスタグラムを更新。フィギュアスケートの大会で2度目の優勝を果たした長女・千笑さん（8）が演技をする様子をとらえた、スケーティング動画を公開した。
【動画】「すごーい」「しなやか」ミセスの楽曲に合わせ堂々とスケート演技する森渉の長女・千笑さん
森は、昨日の投稿で「先日、娘がフィギュアスケートの大会で2回目の優勝をすることができました」と喜びたっぷりに報告。「娘はスケートが本当に好きなようで、夢は『オリンピックで金メダルを獲って自分のリンクを作る』だそうです」と長女の“将来の夢”についても明かしていた。
この日の投稿では「たくさんのおめでとうのコメントありがとうございます たくさんの人に見てもらえて娘も喜んでました」と寄せられた温かな声に感謝し、「滑ってるところが見たいというコメントもたくさんいただいたので、優勝した演技を載せますね!!」と千笑さんのスケーティング動画をアップした。
千笑さんはMrs. GREEN APPLEの「青と夏」の楽曲に合わせて滑走。身体をしなやかに動かしてジャンプやステップ、スピンなどを決め、堂々とした演技を見せている。
森は「娘のスケート人生はまだまだ始まったばかりですが、スケートという競技は特殊で、今の時期がオリンピックや日本代表を目指す選手にとってとても大事だそうです なので今は僕もママも自分の時間を削る生活にはなりますが、それが未来の娘の最幸の笑顔に繋がると信じて応援していきたいと思います」と、元妻で声優・金田朋子と共に全力で娘のサポートを行っていく意向を示した。
続けて「そして僕は娘を全力で応援しながら、自分の夢にも全力で立ち向かう生き方を娘に見せれるように頑張ります」「人生は『叶うかどうか』よりも『どう生き抜いたか』の方が大事だと思っているので、最大限に叶える努力をしながら、悔いなく楽しく生きる背中を娘に見せたいと思います」と、近代五種での日本代表入りに向け自分自身を鼓舞していた。
コメント欄には「優勝おめでとうございます!!」「ちえちゃんすごーい」「かっこいい」「素晴らしい」「すごい。。もうすでに体幹がしっかりしてる」「娘ちゃんしなやかで滑ってる時の表情がこれまた素敵ですね」「遠目からでも楽しみながら滑ってるのが伝わりました。先が楽しみです」など、さまざまな反響が寄せられている。
森と金田は、2013年11月に結婚。17年6月に第1子女児の誕生を発表するも、24年7月にそれぞれのブログで離婚を報告。「婚姻関係を解消し、戸籍上の夫婦ではなくした上で家族を続けていくことになりました」と伝えている。
【動画】「すごーい」「しなやか」ミセスの楽曲に合わせ堂々とスケート演技する森渉の長女・千笑さん
森は、昨日の投稿で「先日、娘がフィギュアスケートの大会で2回目の優勝をすることができました」と喜びたっぷりに報告。「娘はスケートが本当に好きなようで、夢は『オリンピックで金メダルを獲って自分のリンクを作る』だそうです」と長女の“将来の夢”についても明かしていた。
千笑さんはMrs. GREEN APPLEの「青と夏」の楽曲に合わせて滑走。身体をしなやかに動かしてジャンプやステップ、スピンなどを決め、堂々とした演技を見せている。
森は「娘のスケート人生はまだまだ始まったばかりですが、スケートという競技は特殊で、今の時期がオリンピックや日本代表を目指す選手にとってとても大事だそうです なので今は僕もママも自分の時間を削る生活にはなりますが、それが未来の娘の最幸の笑顔に繋がると信じて応援していきたいと思います」と、元妻で声優・金田朋子と共に全力で娘のサポートを行っていく意向を示した。
続けて「そして僕は娘を全力で応援しながら、自分の夢にも全力で立ち向かう生き方を娘に見せれるように頑張ります」「人生は『叶うかどうか』よりも『どう生き抜いたか』の方が大事だと思っているので、最大限に叶える努力をしながら、悔いなく楽しく生きる背中を娘に見せたいと思います」と、近代五種での日本代表入りに向け自分自身を鼓舞していた。
コメント欄には「優勝おめでとうございます!!」「ちえちゃんすごーい」「かっこいい」「素晴らしい」「すごい。。もうすでに体幹がしっかりしてる」「娘ちゃんしなやかで滑ってる時の表情がこれまた素敵ですね」「遠目からでも楽しみながら滑ってるのが伝わりました。先が楽しみです」など、さまざまな反響が寄せられている。
森と金田は、2013年11月に結婚。17年6月に第1子女児の誕生を発表するも、24年7月にそれぞれのブログで離婚を報告。「婚姻関係を解消し、戸籍上の夫婦ではなくした上で家族を続けていくことになりました」と伝えている。