前安芸高田市長の石丸伸二氏（43）が21日までにXを更新。水たばこ「シーシャ」をたしなむと明かした。

一般ユーザーが「普通に考えて、石丸さんの現在の年収2000万以上はあるでしょ。なのに普段贅沢しない、食事も1人のときは質素。浪費癖ない、ギャンブルもしない、お酒好きだけど浴びるほどは飲まない、タバコも吸わない、彼女出来たら一途、スタイルいい。めっちゃ良くないか？」とポスト。

石丸氏が当該ポストを引用した上で「本当に普通に考えると人生がギャンブルです。あとシーシャ（水タバコ）はたまに吸います笑」と明かした。

石丸氏は現在配信中のABEMAの恋愛リアリティー番組「恋愛病院」（木曜午後10時）に出演中。元ミス東大で、東大公共政策大学院在学中のタレント神谷明采とのデートでは「シーシャ」を吸い、むせていた。

石丸氏のポストに対し「シーシャは吸います 恋愛病院を経てちょっと悪ぶってる感じが良い シンジかわいい」「石丸さんがシーシャで咳き込まれてたのを見て、喉か肺を悪くされてるのかと心配して損しました笑」「お酒は浴びるくらいには飲んでそう」などと書き込まれていた。