BLACKPINK ジス、実兄の強制わいせつ疑惑の余波か…空港取材が突如中止に

BLACKPINK・ジスの周辺が騒がしくなっている。

ジスの関係者は4月21日、翌22日に予定されていた空港での出国取材が、やむを得ない内部事情によりキャンセルとなったことを発表した。

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ジスは当初、パリで開催されるイベントに出席する前に、仁川国際空港で空港ファッションを披露する予定だったが、急きょ予定が変更された形だ。

今回のスケジュールキャンセルは、前日に所属事務所BLISSOOがジスの兄に関する論争について公式見解を出した直後であることから、多方面から大きな注目を集めている。

事の発端となったのは、ある30代の男性が女性インターネット配信者への強制わいせつ容疑で警察の捜査対象になったという報道だ。この男性が「ジスの実兄ではないか」という説がネット上で急速に拡散され、波紋を広げていた。

（写真提供＝OSEN）ジス

これに対し、ジス側は法律代理人のキム＆チャン法律事務所を通じて疑惑を全面的に否定している。現在提起されている問題はアーティスト本人およびBLISSOOとは全く無関係であると強調し、ジスは幼少期に練習生生活を始めてから早期に独立し、長期間家族と離れて暮らしてきたため、当該人物の私生活を認識したり関与したりできる状況にはないと説明した。

また、事務所の設立過程で家族から一部限定的な助言を受けた事実はあるものの、家族が報酬を受け取ったり意思決定に関与したりした事実は一切ないと断言。さらに、当該人物に対する金銭的・法的支援は現在も将来も行わない方針を明確に示しており、事実無根のデマの流布や名誉毀損に対しては、民事・刑事の両面で直ちに法的手段を講じるという強硬な姿勢を貫いている。

◇ジス プロフィール

1995年1月3日生まれ。本名キム・ジス。グループ内ではリードボーカルを務め、ライブでも安定した歌唱力を披露する。2016年8月8日にBLACKPINKとしてデビューする前には、スーツケースブランドやスマートフォンのCMに出演していた。オリエンタルで優雅な美貌が印象的だが、実は明るい性格でメンバー全員が認めるギャグセンスの持ち主。2024年2月21日、個人事務所BLISSOO設立を発表した。